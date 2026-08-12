Discuțiile privind noua Lege a Salarizării, purtate marţi la Cotroceni timp de aproape patru ore, au ajuns din nou într-un impas politic. A apărut, totuşi, o nouă formulă a controversatei legi. În urma negocierilor dintre sindicate şi partide, anvelopa bugetară a crescut de la 8 miliarde la 12 miliarde de lei.

Educţia ar urma să primescă în plus 3 miliarde de lei. Banii ar urma să fie folosiţi pentru sporul de dirigenţie - între 10 şi 20%, creşterea salariilor pentru profesorii debutanţi cu peste 30% şi dublarea la plata cu ora.

Problemele au apărut însă la solicitările sindicatelor: Educaţia cere în plus 5 miliarde de lei pe lângă cele 3 alocate deja, în timp ce Sănătatea vrea cu 20 de miliarde mai mult. Potrivit ministrului interimar al Muncii, 800.000 de angajaţi ar beneficia de creşteri.

Deocamdată, însă, nu există un acord politic, iar România se apropie de termenul până la care trebuie să decidă dacă modifică legea salarizării și încasează banii din PNRR sau riscă să piardă cele 770 de milioane de euro.