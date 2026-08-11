Ciolacu, despre criza energetică: E o criză de penibilitate. Bulgarii ne revând energia de 10 ori mai scump

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat, marţi, un atac extrem de dur la adresa modului în care este gestionată actuala situaţie din sistemul energetic naţional. Întrebat dacă România traversează o criză energetică, Ciolacu a răspuns tranşant că, în opinia sa, este vorba despre "o criză de penibilitate".

"Noi economisim de fel. Eu, dumneavoastră acasă…. Este o criză de penibilitate, asta este. Am ajuns să vindem energia pe negativ, să o stocheze investitorii bulgari, să ne-o vândă de zece ori mai scump şi să facă profituri de vreo şase milioane pe zi. Au o afacere bună", a declarat Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Buzău.

Declaraţia fostului premier vine în contextul în care România se confruntă cu probleme în sistemul energetic, iar la sfârşitul lunii iulie a fost declarată stare de alertă la nivel naţional pentru luna august, pe fondul scăderii producţiei de energie electrică.

Ciolacu a explicat că România ajunge să vândă energie la preţuri negative în anumite intervale, în timp ce capacităţile de stocare permit unor investitori din afara ţării să valorifice ulterior energia la preţuri mult mai mari.

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În aceeaşi declaraţie, preşedintele CJ Buzău a folosit aceeaşi expresie extrem de dură pentru a caracteriza mai larg modul în care au fost gestionate în ultima perioadă problemele legate de producţia de energie şi de intervenţiile de pe Dunăre.

Ciolacu a criticat inclusiv soluţia scufundării unor barje şi implicarea ministrului Apărării în operaţiune, susţinând că rezultatul nu a fost cel aşteptat.

"Mi se pare de o penibilitate ieşită din comun. Parcă am mai trăit filmul ăsta şi prin pandemie. Aia cu barjele mi-a plăcut cel mai mult", a declarat fostul premier.

Ciolacu a continuat ironic, criticând imaginile cu ministrul Apărării urmărind operaţiunile de pe Dunăre: "În fiecare seară mi-a venit să scriu cum stătea un ministru, ministru al Apărării într-o ţară membră NATO, să se uite prin binoclu cum se dinamitează o stâncă. Oameni buni, cu natura nu te pui şi lucrul ăsta s-a dovedit".

Preşedintele CJ Buzău susţine că scufundarea barjelor nu a produs rezultatul urmărit deoarece curenţii Dunării s-au modificat şi a avertizat că recuperarea acestora va genera, la rândul său, costuri.

"Acum am scufundat nu ştiu câte barje, nu s-a întâmplat nimic, fiindcă normal că s-au schimbat curenţii, era logic. (...) Să vedeţi cât o să ne coste să scoatem barjele de acolo", a mai declarat Marcel Ciolacu.

Fostul premier a făcut şi o referire surprinzătoare la Traian Băsescu, după ce fostul preşedinte al României criticase, la rândul său, soluţia aleasă pentru intervenţia de pe Dunăre.

"Am văzut că preşedintele Băsescu, de această dată, mai aşa, mai cu milă, i-a «accidentat». Pentru prima oară în viaţa mea sunt de acord cu dânsul", a mai declarat Ciolacu, la finalul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Buzău.