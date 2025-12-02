Antena Meniu Search
Video Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: "Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat"

La mai bine de un an de la anularea alegerilor prezidenţiale, şeful statului recunoaşte că nu avem tabloul complet al factorilor ce au dus la situaţia fără precedent ce au destabilizat, atunci, România. 

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 07:50
Preşedintele a promis că va face dezăvăluiri privind biografia lui Călin Georgescu şi rapoarte despre legăturile sale cu Rusia. Acestea nu au ajuns încă la public. Chiar şi aşa, la recepţia de aseară, Nicuşor Dan a afirmat că sunt destule dovezi care arată legăturile dintre campania lui Călin Geogrescu şi firme apropiate de Kremlin.

"Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri. Avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa. Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an", a declarat Nicuşor Dan.

