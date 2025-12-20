Nicuşor Dan: "Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie"

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilor vor avea loc în mai multe runde de discuţii, atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail, şi vor fi urmate de o conferinţă de presă.

"Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail", a scris preşedintele sâmbătă, pe Facebook.

Nicuşor Dan i-a invitat pe magistraţii interesaţi la o discuţie, în 22 decembrie

Nicuşor Dan precizează că, pentru a asigura confidenţialitatea participanţilor, accesul jurnaliştilor nu va fi permis în sala de discuţii. "Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferinţe de presä. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor", subliniază preşedintele.

Odată cu apariţia documentarului Recorder referitor la problemele din Justiţie şi a reacţiilor generate de ancheta jurnalistică, inclusiv a unui document care semnala nereguli în sistemul judiciar semnat de sute de magistraţi, preşedintele Nicuşor Dan i-a invitat pe magistraţii interesaţi la o discuţie, în 22 decembrie. De asemenea, şeful statului spunea că aşteaptă documente de la oamenii din sistemul de justiţie – asumate sau neasumate - pe care promitea să le citească.

CSM a iniţiat consultări în rândurile magistraţilor privind problemele cu care se confruntă. De asemenea, în Monitorul Oficial a fost publicată vineri Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie.

Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, conform documentului. Printre atribuţii, va avea analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilorşi de către ONG-uri.

Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.

