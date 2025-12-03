Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că, potrivit protocolului de coaliție, numirea noului ministru al Apărării este în responsabilitatea USR, iar el se așteaptă să fie consultat, așa cum s-a întâmplat și în cazul numirilor anterioare.

Nicuşor Dan, despre demisia lui Moşteanu: Decizia e la el. Ce urmează la Apărare - Profimedia Images

"Pentru moment, decizia este la USR, conform protocolului de coaliţie. Ei m-au consultat cu privire la numirile de ministri, înainte, şi mă aştept să o facă şi acum", a spus Nicuşor Dan, despre demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu. Şeful statului a precizat că a vorbit cu Ionuţ Moşteanu înainte de anunţul demisiei şi i-a spus că decizia este la el.

"Ca observaţie generală, intensitatea cu care în spaţiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporţională cu faptele", a afirmat el. Despre faptul că nu există ministrul la Apărare de o săptămână, preşedintele Nicuşor Dan a spus că "este un ministru responsabil care se ocupă".

"Chiar am avut o discuţie pe o poziţie pe care România a să o aibă în structurile europeane, pe o chestiune precisă, o poziţie pe economie şi mi s-a spus că ministrul este la apărare pentru că chiar se ocupă de... Nu, nu e niciun pericol. Se mai întâmplă, în democraţie, miniştrii să plece, 10 zile, 15 zile", a spus el.

Articolul continuă după reclamă

Ionuț Moșteanu a demisionat în urma unui scandal provocat de greșelile de la capitolul studii din CV. Interimatul este asigurat de colegul său de partid Radu Miruță, ministru al Economiei. Postul revine USR conform înțelegerii din coaliția de guvernare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰