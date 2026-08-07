Bolojan: Am constatat o reducere a consumului de energie seara cu 200-300 MW. Mulţumesc tuturor românilor

Premierul interimar Ilie Bolojan a declrarat azi că, în ultimele zile, consumul de electricitate al României s-a redus cu 200 - 300 MW față de o zi obișnuită din august anul trecut. Şeful Executivului a mulţumit cetățenilor, companiilor și instituțiilor pentru că răspund apelului de a face economie.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, că a constatat o reducere a consumului de energie în orele de seară, în această săptămână, cu 200-300 megawaţi, comparativ cu o zi normală din anii trecuţi.

Bolojan: Românii au redus consumul de energie seara

"Analizând ce s-a întâmplat în această săptămână, constat o reducere a consumurilor în orele de seară şi folosesc încă o dată acest prilej să mulţumesc tuturor românilor, cetăţeni, companii, instituţii, pentru că mulţi au răspuns acestui apel cu responsabilitate. Atunci când ai un deficit de energie, ca efect al secetei pe care le avem nu doar în România, ci în toată regiunea, atunci când capacitatea de a importa este limitată, pentru că şi în celelalte ţări din regiune avem aceste probleme, soluţia de bază este să îţi reduci consumul la nivelul la care poţi să asiguri o producţie la care să se adauge importul de electricitate", a afirmat Bolojan la RFI România în legătură cu modul în care s-au conformat consumatorii apelului său de a-şi diminua consumul de energie, în special în intervalul orar 19:00-23:00.

Articolul continuă după reclamă

Cu cât a scăzut consumul de curent după apelul autorităților

Potrivit lui Bolojan, cu excepţia zilei de miercuri, când au fost cele mai ridicate temperaturi, în fiecare zi a fost un consum mai redus. "Şi le mulţumesc românilor pentru că au înţeles că împreună, cu mici eforturi, putem trece cu bine peste această perioadă", a transmis premierul interimar.

El a spus că este vorba de un consum redus cu 200-300 megawaţi comparativ cu ce se consuma într-o zi normală în anii trecuţi. "Adică faţă de 7.700-8.000 megawaţi, cât am consumat într-o zi normală anul trecut, acum avem consumuri de 7.300-7.500-7.700 megawaţi, deci 200-300 megawaţi în minus, ceea ce este foarte important", a adăugat premierul.

Canicula l-a crescut din nou miercuri şi joi

ŞI Transelectrica a transmis ieri că, potrivit datelor analizate de Dispecerul Energetic Național, începând din seara de 2 august, consumul a scăzut cu până la aproximativ 300 MW în intervalul 20:00-22:00, iar curba de sarcină s-a aplatizat.

Efectul a fost confirmat și în zilele următoare, însă temperaturile foarte ridicate din 5 și 6 august au dus din nou la o creștere accentuată a consumului, în special în București, care reprezintă peste 15% din consumul total al SEN în această perioadă.

"Din analiza datelor înregistrate începând cu 01.08.2026, comparativ cu zile similare din trecut și cu condiții similare de funcționare din punct de vedere al condițiilor meteorologice, rezultă o reducere a consumului total la nivelul SEN în intervalul orar 20 – 22 cu până la aproximativ 300 MW. Efectul reducerilor voluntare a devenit vizibil începând din seara zilei de 02 august, acesta constând în aplatizarea curbei de sarcină în intervalul 20 – 22, evoluție confirmată și în zilele următoare. În baza acestei constatări, DEN a ajustat forma curbei de prognoză în intervalul menționat începând cu prognoza pentru ziua de 5 august (realizată cu o zi înainte). Creșterea accentuată a consumului în zilele de 5 și 6 august este o consecință a creșterii semnificative a temperaturilor exterioare și a indicelui de confort termic din ultimele două zile, acesta din urmă făcând ca temperatura resimțită să fie cu câteva grade mai mare decât cea măsurată. De asemenea, extinderea temperaturilor caniculare în zona Capitalei, a contribuit la creșterea consumului, consumul Municipiului București reprezentând peste 15 % din consumul total al SEN în această perioadă", a transmis ieri Transelectrica într-un răspuns pentru Observator.