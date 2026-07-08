Mark Rutte, mesaj pentru Putin: "Nu te juca cu noi. Nu poți câștiga împotriva NATO"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a adresat miercuri un mesaj liderului rus Vladimir Putin în timpul summitului de la Ankara, avertizându-l să nu se joace cu NATO pentru că nu poate câştiga.

"Această alianță va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Nu poți câștiga împotriva NATO. Suntem (o alianță) de apărare, nu vom ataca pe nimeni, doar ne vom apăra stilul de viață, democrațiile și teritoriul nostru, așa că nu te juca cu noi", a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-o conferinţă de presă miercuri la Ankara.

El a afirmat ieri, chiar înaintea deschiderii summitului Alianței de la Ankara, că "Putin este disperat", şi că Ucraina a reușit să schimbe dinamica războiului, totodată le-a cerut aliaților să accelereze livrările de armament și sisteme de apărare antiaeriană pentru Kiev.

Rutte, despre noile atacuri ale SUA în Iran

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Şeful NATO a mai declarat azi ca noile atacuri lansate de Statele Unite asupra Iranului au fost absolut necesare. "Cred că a fost absolut necesar, pentru că, atunci când există o încetare a focului, iar Iranul practic o încalcă, și am văzut ce s-a întâmplat ieri, când au fost atacate nave, cred că este absolut esențial ca Statele Unite să reacționeze ferm".

"Mă aștept, de asemenea, ca aliații să discute astăzi despre Iran. Mă aștept ca aliații să reafirme astăzi că Iranul nu trebuie să dobândească niciodată, sub nicio formă, o capacitate nucleară. Iar în al doilea rând, principiul libertății de navigație, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă complet, este o condiție esențială, este crucială pentru toți cei 32 de aliați", a mai spus Rutte.

Rutte, despre angajamentul SUA faţă de NATO

Liderii europeni încearcă să-l convingă pe președintele Donald Trump să-și reafirme angajamentul față de alianța militară, în cadrul summitului de la Ankara, după ce liderul de la Casa Albă a reluat atacurile la adresa NATO pe tema războiului din Iran și a Groenlandei.

Trump, care a criticat dur NATO atât în primul, cât și în al doilea său mandat, a declarat că este "foarte dezamăgit" de alianță și că Statele Unite nu au fost "tratate bine" în timpul războiului împotriva Iranului.

"Știm că există o dezamăgire de partea americană în ceea ce privește Iranul și că aceasta are legătură cu unele cazuri izolate. În același timp, vedem până la 5.000 de misiuni aeriene desfășurate de la baze europene. Toate acordurile bilaterale privind bazele sunt puse în aplicare. Europa este, din nou, o mare platformă de proiectare a puterii pentru Statele Unite, iar acest lucru se întâmplă. Iar în ceea ce privește banii și cheltuielile, Europa ajunge acum la același nivel cu Statele Unite. Acest președinte este cel care ne-a încurajat foarte ferm să facem acest lucru. Desigur, există și amenințarea rusă, care ne obligă să procedăm astfel în partea europeană a NATO. Și cred că aceasta este o mare victorie pentru președintele american", a spus Rutte.

Rutte a mai spus că există un "proces bun" în desfășurare în privința Groenlandei și că Statele Unite au un "angajament deplin" față de NATO.

"China și Rusia obțin acces în regiunea arctică. Prin urmare, este crucial ca noi, ca alianță, și acesta este lucrul asupra căruia am convenit la Davos, să colaborăm pentru a ne asigura că acest lucru nu se întâmplă. Iar în ceea ce privește Danemarca și Groenlanda însăși, avem un proces bun în desfășurare", a precizat şeful alianţei.

"Există un angajament deplin al Statelor Unite față de NATO, dar a existat și încă există, într-o anumită măsură, o așteptare. Așadar, angajamentul există, fără nicio îndoială. Și pentru că NATO servește intereselor Statelor Unite, împiedicând, de exemplu, submarinele nucleare rusești să ajungă în apropierea coastelor americane. Pentru a rămâne în siguranță, Statele Unite trebuie să asigure securitatea Atlanticului, a Europei și a regiunii arctice. Așadar, există un angajament deplin față de NATO. Dar există și o așteptare. Iar așteptarea a fost și este ca europenii și canadienii să-și aducă cheltuielile la același nivel cu cele ale Statelor Unite, ceea ce eu și mulți dintre colegii aflați astăzi în sală considerăm că este pe deplin corect", a adăugat Rutte.