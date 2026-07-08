Reacţia lui Nicuşor Dan, întrebat ce le-a spus Trump lui şi Mirabelei la poza de grup

Președintele Nicușor Dan i-a prezentat-o pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, liderului de la Casa Albă, Donald Trump la dineul oferit de președintele Turciei, Recep Erdogan, în timpul summitului NATO de la Ankara.

Nicușor Dan a fost întrebat, miercuri, ce a discutat împreună cu partenera sa şi cu Donald Trump la dineul de la Complexul Prezidențial Beștepe de la Ankara, în timpul fotografiei de grup. Şeful statului a râs şi a răspuns că doar i-a prezentat-o. "Nu, nu, au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela", a afirmat acesta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Totodată, preşedintele a fost întrebat, miercuri, înainte să participe la summit, care a fost atmosfera de la dineul de marți, după ce președintele american i-a acuzat pe aliați de lipsă de loialitate, deși România s-a dovedit un aliat loial, și dacă a simțit că a planat o atmosferă de ruptură transatlantică.

"Nu, deloc. Bine, dar e o diferență tot timpul între politici și oameni. Adică oamenii socializează, discută, râd, cumva ăsta este limbajul social, perioada pe care o trăim, și una-i una, alta-i alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă", a precizat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan, a participat aseară de la 18.30 alături de Mirabela Grădinaru, la recepția și dineul oficial oferite la Ankara de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și de Prima Doamnă Emine Erdoğan, în cadrul Summitului.

Liderii NATO au fost întâmpinați la dineu cu un meniu inspirat din gastronomia tradițională turcească, cu ingrediente specifice mai multor regiuni ale țării. Cina a început cu pide coaptă în cuptor cu vatră de piatră, servită cu unt de Trabzon și miere sălbatică din Hizan, urmată de legume sotate în ulei de măsline cu iaurt afumat din Denizli. Ca fel intermediar au fost serviți celebrii mantı de Kayseri, iar la felul principal invitații au putut alege între biban de mare cu tarama, anghinare și frunze de viță sau coaste de vită gătite lent, alături de vinete coapte și pilaf de firik cu zbârciogi. Meniul s-a încheiat cu Sütlü Nuriye, o variantă mai delicată a baclavalei, servită cu spumă de fistic de Antep, înghețată tradițională de Maraș și bergamotă.

Nicuşor Dan: Noi insistăm pe importanţa Mării Negre

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că în cadrul Summitului NATO de la Ankara va fi făcut un bilanţ la un an de la summitul de la Haga, unde s-a decis creşterea cheltuielilor militare. Nicuşor Dan a precizat că în proiectul de declaraţie vor fi menţionate ameninţarea rusă, războiul din Ucraina, iar România va insista pe importanţa Mării Negre.

"Summit NATO, foarte important. Este foarte important pentru România că în proiectul de declaraţie se menţionează unitate, articol 5, adică apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO şi legătura transatlantică Este un summit la un an după cel de la Haga, de anul trecut, în care s-a agreat o creştere a cheltuielilor militare, şi este un fel de bilanţ la un an ce s-a întâmplat de atunci. Şi răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăştia se transformă în echipamente", a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El a adăugat că în cadrul NATO sunt lansate mai multe proiecte care să dinamizeze producţia de echipamente.

"Şi o să vedeţi, în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producţia de echipamente. Important, de asemenea, că în declaraţie, în proiectul de declaraţie se menţionează ameninţarea rusă, deci implicit flancul estic. Evident, războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanţa Mării Negre, aşa cum am făcut-o de fiecare dată", a transmis preşedintele României.