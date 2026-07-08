Trump a ordonat întreruperea tuturor schimburilor comerciale cu Spania. Replica Madridului

Președintele american Donald Trump a lansat miercuri, la summitul NATO de la Ankara, un nou atac la adresa Spaniei și a Alianței Nord-Atlantice, afirmând că SUA au fost tratate "nedrept" și că este nemulțumit de pozițiile aliaților referitor la Groenlanda și Iran. Liderul de la Casa Albă a anunțat că i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să oprească schimburile comerciale cu Spania, pe care a numit-o un "partener teribil". Guvernul de la Madrid a răspuns că tratează declarațiile "cu calm și normalitate" și a subliniat că relațiile comerciale ale SUA cu Spania sunt parte a raporturilor cu întreaga Uniune Europeană.

Premierul spaniol Pedro Sanchez și secretarul general al NATO, Mark Rutte, la summitul NATO de la Ankara, la 8 iulie 2026 - Profimedia

Donald Trump a declarat miercuri, la Ankara, că este supărat pe NATO, că SUA au fost tratate nedrept în cadrul Alianței și a anunțat, totodată, că i-a ordonat secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania, numind Madridul un "partener teribil". "Nu vreau afaceri cu ei" (cu Spania – n.r.), a insistat președintele american.

Trump a ordonat întreruperea tuturor schimburilor comerciale cu Spania

Trump, care a vorbit avându-l alături pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că nu dorește să aibă nicio relație comercială cu Spania. Trump și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea față de Spania, care nu a fost de acord cu noua țintă de cheltuieli pentru apărare a NATO, de 5% din PIB, și a cărei conducere socialistă a refuzat să permită SUA să utilizeze spațiul său aerian sau bazele de pe teritoriul său pentru războiul din Iran.

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"Spania nu este de acord cu nimic și nu ar trebui să-i țineți", i-a spus Trump lui Rutte. "Nu vreau să fac niciun schimb comercial cu ei, bine?", a continuat republicanul, întorcându-se către Bessent, care a răspuns: "Da, domnule". "Luați-o imediat, nici măcar nu vorbiți cu ei. Sunt fără speranță. Sunt oameni răi", a adăugat Trump. "Câștigă atât de mulți bani cu noi și vom avea grijă să câștige mult mai puțini. Nu vreau să fac afaceri cu ei", a continuat Trump.

Cât despre NATO, președintele american a afirmat că nu este încântat de NATO din cauza Groenlandei și a Iranului. "Groenlanda este o mare problemă pentru noi", a insistat Trump, după ce, în ajun, a afirmat că acest teritoriu semiautonom danez ar trebui să fie controlat de SUA, nu de Danemarca. Replica premierului danez Mette Frederiksen a fost să-i amintească faptul că "Groenlanda nu este de vânzare".

Reacţia Madridului

Guvernul spaniol a dat asigurări că primește cu "calm și normalitate" noile acuzații din partea lui Trump. Surse din cadrul guvernului spaniol, citate de agenția EFE, au subliniat că Spania menține o relație socială, culturală și economică excelentă cu Statele Unite și nu are nicio intenție ca acest lucru să se schimbe.

Mai mult, sursele au subliniat că Uniunea Europeană este o uniune în care niciun stat membru nu poate fi singularizat, așa cum a precizat Comisia Europeană în mai multe rânduri. Acesta este răspunsul pe care guvernul de la Madrid l-a dat și cu luni în urmă, după amenințarea lui Trump de a suspenda relațiile comerciale cu Spania, după ce aceasta a fost singura țară NATO care a refuzat să se angajeze să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

Prin acest răspuns, guvernul spaniol a dorit să clarifice și reiterează acum faptul că Statele Unite nu pot rupe relațiile comerciale cu Spania, deoarece această relație se extinde la întreaga Uniune Europeană. Executivul spaniol subliniază, de asemenea, că Statele Unite au un surplus comercial cu Spania, ceea ce înseamnă că beneficiază de această relație, și că legăturile economice sunt create de companii private, nu de guverne.

În acest sens, guvernul spaniol insistă că relația bilaterală dintre Spania și Statele Unite este benefică pentru ambele țări, atât în sectorul comercial, cât și în cel al apărării. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, înaintea ultimei zile a summitului NATO de la Ankara, că i-a ordonat secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania, numind Madridul un "partener teribil" în cadrul alianței, relatează Reuters.

Statele Unite au două baze militare importante în Spania: Stația Navală Rota și Baza Aeriană Moron. Un e-mail intern al Pentagonului detalia opțiuni pentru Statele Unite de a-i pedepsi pe aliații NATO despre care consideră că nu au reușit să sprijine operațiunile SUA în războiul cu Iranul, inclusiv suspendarea Spaniei din alianță, a declarat un oficial american pentru Reuters în aprilie.

Ca răspuns la criticile președintelui american la adresa Madridului pentru că nu a sprijinit ofensiva sa împotriva Iranului, secretarul general al NATO i-a reamintit miercuri lui Trump că Spania și-a crescut cheltuielile pentru apărare. "Ați menționat Spania; ați convins-o chiar să plătească 2% din PIB pentru cheltuieli militare. Au făcut un pas uriaș anul trecut. Există unele probleme pe care trebuie să le rezolvăm, dar chiar și Spania a ajuns la 2%", i-a spus Rutte lui Trump, în scurte declarații adresate presei înainte de a participa la summitul NATO de la Ankara.