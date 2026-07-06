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Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan: Și-a abandonat rolul de președinte

- Profimedia Images
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 06.07.2026, 07:21 | Modificat la 06.07.2026, 07:25

Fostul preşedinte Traian Băsescu îl critică pe Nicuşor Dan considerând că acesta şi-a abandonat rolul de preşedinte al României deoarece a transmis partidelor că nu va desemna un candidat pentru funcţia de prim-ministru până când acestea nu îi dau o persoană care să aibă 51% din voturi. 

Băsescu s-a întrebat în ce Constituţie scrie că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat cu 51%. Totuşi, fostul şef al statului a spus că, dacă „ar fi din nou în competiţie cu George Simion, l-ar susţine tot pe Nicuşor Dan”.

Traian Băsescu a declarat, duminică, la Digi 24, că Nicuşor Dan nu este obligat să declanşeze alegerile anticipate după două căderi de guvern, dar că nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situaţie de blocaj politic. 

”Avem 60 de zile în care preşedintele să facă două desemnări care să nu treacă prin Parlament pentru a deschide varianta care poate fi una, o soluţie, varianta alegerilor anticipate. Atenţie! Preşedintele nu e obligat, după două căderi de guvern, să declanşeze anticipatele. Poate încerca şi a treia oară şi a cincea oară şi a opta oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situaţie de blocaj politic, pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situaţiei politice.

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De asta nu îl înţeleg pe Nicuşor de ce n-a făcut a doua desemnare. Să vadă, trece bine, nu trece, are guvern, nu trece foarte bine, are condiţii să utilizeze la un moment dat şi o a treia soluţie de trecere peste criza politică, şi anume alegerile anticipate”, a afirmat Băsescu. 

El susţine că Nicuşor Dan şi-a abandonat rolul de preşedinte. ”Preşedintele Nicuşor Dan, pe care l-am susţinut şi - deschid paranteză - dacă ar fi din nou în competiţie cu Simion, l-aş susţine tot pe Nicuşor, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie. Deci domnul Nicuşor Dan pur şi simplu şi-a abandonat rolul de preşedinte. S-a apucat el să transmită partidelor: Până nu îmi daţi un candidat cu 51% , eu nu desemnez.

Dar de unde până unde? În ce Constituţie îi scrie dânsului că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%? Nu, asta e treaba celui pe care îl desemnezi. Cel pe care l-ai desemnat trebuie să-şi asigure majoritatea. Dacă nu, cade în Parlament şi se creează condiţiile pentru o altă variantă de soluţionare a crizei şi anume alegerile anticipate”, a transmis Traian Băsescu.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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