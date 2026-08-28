Zece proiecte USR pe justiție, respinse în Comisia juridică. Stelian Ion: "Se fușerește subiectul"

Comisia juridică a Camerei Deputaților a respins vineri zece proiecte legislative inițiate de USR, care propuneau modificări în domeniul justiției. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, iar termenul pentru adoptarea tacită a proiectelor era 4 septembrie, potrivt Agerpres.

Preşedintele Comisiei juridice, Bogdan Ciucă, a explicat că a solicitat Biroului permanent aprobarea pentru convocarea şedinţei în perioada vacanţei parlamentare, tocmai pentru ca proiectele să nu fie adoptate tacit.

"Săptămâna viitoare se împlineşte termenul de acceptare tacită, am cerut aprobarea să lucrăm în vacanţă, am primit această aprobare. (...) Mai mult decât atât, văzând că săptămâna asta Parlamentul a avut o sesiune extraordinară, deci un program special, am cerut BP o prelungire să putem lucra vineri. Ăsta este motivul pentru care ne aflăm astăzi aici. Intuiesc că sunt poziţii divergente pe subiect, evident vom discuta argumente şi votul va decide în consecinţă pe toate aceste proiecte de pe ordinea de zi de astăzi. Suntem prima camera sesizată", a afirmat Ciucă.

USR acuză încălcarea regulamentului

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Reprezentanţii USR din Comisia juridică au cerut însă amânarea dezbaterii pentru săptămâna viitoare, susţinând că şedinţa de vineri a fost convocată cu încălcarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

"Noi am fost convocaţi cu încălcarea articolului 51 din regulamentul Camerei Deputaţilor. Potrivit acestui text legal, convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţă. Noi am primit convocare ieri la ora 12:31. Motiv pentru care vă solicit să dispuneţi amânarea prezentei şedinţe. Mai fac următoarea precizare. Termenul pentru adoptare tacită este 4 septembrie. Noi avem săptămâna viitoare program de lucru, putem marţi să avem această şedinţă, urmând ca tot marţi, sau eventual miercuri, să existe şi un vot în plen. (...) În acest moment, nu cred că este normal ca legile justiţiei şi acest pachet foarte, foarte consistent să fie discutat de 8 prezenţi fizic şi 20 în online", a spus deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Dimitriu a mai arătat că la şedinţă nu a fost prezent niciun reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, a cărui participare ar fi dus la o "dezbatere serioasă, coerentă, din care să rezulte concluzii pertinente". Deputatul USR Stelian Ion a afirmat că faptul că "un pachet foarte important de legi" se discută în vacanţă parlamentară, cu prezenţă scăzută a deputaţilor, "înseamnă că se fuşereşte subiectul".

"Nu este deloc corect. Nu este corect nici pentru colegii care sunt iniţiatori şi ar fi dorit să vină astăzi şi să susţină proiectele. Nu au avut această posibilitate, fiind convocaţi cu mai puţin de 24 de ore înainte. Pe de altă parte, am văzut ceva zile trecute. Când există voinţă politică, în opt ore nişte proiecte de lege trec. Aceste proiecte sunt depuse din martie 2026. Exista suficient timp în care să le discutăm. Nu le-am discutat. Încă mai avem timp şi o putem face în sesiune ordinară, cu prezenţă îndestulătoare, pentru a asigura o dezbatere reală efectivă în această comisie. Altfel, intuiesc că se va transforma într-un monolog această dezbatere şi nu îşi va atinge scopul", a menţionat Stelian Ion.

Ce modificări vizau cele 10 proiecte

În urma votului, Comisia juridică a decis să continue şedinţa, iar cele 10 proiecte au primit rapoarte de respingere.

Proiectele dezbătute vineri se referă la Consiliul Superior al Magistraturii, la statutul judecătorilor şi procurorilor, la organizarea judiciară, la competenţa de investigare a infracţiunilor săvârşite de judecători şi procurori. Ele au avize negative de la CSM şi de la Consiliul Legislativ, iar Guvernul nu le susţine.