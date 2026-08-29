Ultimul weekend de vară a adus astăzi pe Aeroportul Băneasa zeci de aeronave, sute de piloți și un public record, peste 200 de mii de oameni. Avioane de luptă, acrobații la limită și demonstrații tactice s-au succedat ore întregi pe cerul Capitalei. Spectatorii au venit încă de dimineață cu pături, scaune, umbrele și chiar corturi, ca să fie siguri că prind cel mai bun loc, lângă pistă.

F-16 în viteză deasupra pistei, Hercules și Spartan în survol la joasă înălțime, elicoptere Puma. Forțele Aeriene Române au deschis cea mai spectaculoasă zi de zbor a anului.

De la sol, totul pare o coregrafie atent studiată. În cockpit însă, fiecare viraj strâns înseamnă o presiune uriașă asupra corpului pilotului.

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"Manevrele pe care le executăm sunt destul de solicitante din punct de vedere fiziologic, dar avem proceduri pe care le folosim ca să facem față acestor solicitări fizice" spune Bianca Botaș, pilot F-16.

Organizatorii se așteaptă la un public record. Estimează că peste 200.000 de oameni vor trece astăzi pe la Aeroportul Băneasa.

Mulți au venit pregătiți să stea o zi întreagă pe aeroport: cu pături, scaune pliante, umbrele de soare și chiar corturi.

Reporter: "Cum vă simțiți?"

Bărbat: "Excelent, vin în fiecare an. Îmi place foarte mult. Am venit cu toți copiii mei, eu am 4 fete!"

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Manevre la limită pe cerul Bucureştiului. Cine se află în spatele lor

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De la acrobația individuală, spectacolul trece la zborul în formație. Hawks of Romania desenează pe cer cu avioanele Extra 330, într-o succesiune de încrucișări și reveniri în formație.

"Până acum am avut 3 momente. Unul solo, unul cu formația Hawks of Romania și unul alături de Tarom, a fost cel mai special, îmi doream foarte mult acest zbor pentru că nu am mai zburat niciodată alături de un avion atât de mare!" explică Andreea Bănesaru, pilot la Aeroclubul României.

Spectacolul s-a mutat apoi de pe cer direct în mijlocul pistei.

Sox, patrupedul care a furat toate privirile la demonstraţia tactică

Polițiștii din trupele speciale au făcut o demonstrație tactică spectaculoasă, iar Sox, companionul lor, a atras toate privirile asistenței. La demonstrația tactică au coborât în rapel din elicopter în cadrul unei demonstrații tactice. Alături de ei, suspendat la zeci de metri deasupra solului, a venit și Sox.

Stăpâna lui Sox: "Este obișnuit, este de la vârsta de două luni și jumătate lângă mine, așa că nu a fost o problemă pentru el."

Reporter: "Pentru ce este el dresat?"

Stăpâna lui Sox: "Detectare exploziv și arme și muniții și asalt!"

Punctul culminant al zilei a fost evoluția italienilor de la Frecce Tricolori.