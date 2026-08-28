Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat pentru Gândul că își anunțase din timp absența de la votul privind Legea integrității. Referindu-se la tensiunile apărute în partid, el a susținut că are impresia că întreaga situație i-ar fi fost "înscenată", potrivit Mediafax.

"Pare că mi s-a înscenat chestia asta". Peiu spune când își va anunța demisia de la șefia grupului AUR - Profimedia

Contactat de Gândul după votul din Senat pe Legea integrității, Petrișor Peiu a declarat că nu se află în București și că anunțase încă de la începutul verii că va lipsi în această perioadă din motive personale.

"Nu sunt în București și am anunțat de mult că nu voi fi. Am o chestiune personală, am anunțat de la începutul verii, dar nici nu cred că era normal să mă duc", a declarat senatorul AUR pentru Gândul.

Peiu: "Pare că mi s-a înscenat chestia asta"

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Peiu afirmă că nu își explică modul în care a ajuns în conflict cu partidul și susține că ceilalți membri ai formațiunii ar fi trebuit să explice public schimbarea de poziție privind proiectul legislativ.

"Corect era să iasă colegii și să spună de ce și-au schimbat decizia. Pare că mi s-a înscenat chestia asta", a spus parlamentarul.

Peiu susține că și-a dorit de la început ca AUR să voteze legea cu "amendamentul Fritz", însă pe 30 iulie, când proiectul a ajuns prima dată la vot în Senat, partidul s-a abținut.

"Le-am spus pe 30 iulie că tot electoratul ne va înjura că nu am votat legea cu «amendamentul Fritz». Un partid care nu este previzibil pierde foarte mult. Eu doar am susținut că ar fi fost corect ca ei să iasă public și să-și explice votul. Acum s-au sucit și au votat legea cu «amendamentul Fritz». Eu am sprijinit adoptarea amendamentului, am sprijinit legea", a declarat senatorul.

Ce a decis în privința demisiei

Senatorul a mai declarat pentru Gândul că, după vot, nu a vorbit cu nimeni din conducerea partidului, dar că își menține decizia de a demisiona de la conducerea grupului AUR din Senat.

"Voi anunța marți, pe 1 septembrie, când începe sesiunea ordinară. Dacă nu au nevoie de mine asta e, mă voi retrage de la conducerea grupului. Nimeni nu este de neînlocuit. Eu rămân în AUR, dar cred că așa e decent și civilizat", a spus Petrișor Peiu.

Gândul a relatat anterior despre tensiunile din AUR și despre faptul că Petrișor Peiu își anunțase colegii că intenționează să demisioneze după votul din Senat.

Legea integrității, cu "amendamentul Fritz", a fost adoptată miercuri de Senat și cu voturile parlamentarilor AUR.