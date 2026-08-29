Tragedie în Elveţia, unde doi români au murit în urma unui incendiu teribil care a devastat un restaurant şi mai multe garsoniere situate deasupra localului. O persoană a fost reţinută şi va fi judecată pentru omor din culpă. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că va sprijini familiile celor două victime.

Cei doi români morţi în incendiul din Thusis, o comună la graniţă cu Italia, sunt amândoi din Satu Mare. Potrivit site-ului Presa Satu Mare, ar fi vorba despre Vasile, un bărbat de 44 de ani din Valea Seacă, tatăl unei fetițe, și Cosmin, un tânăr de 35 de ani din Bătarci. Cei doi locuiau în clădirea cuprinsă de flăcări. Alături de ei şi-au mai pierdut vieţile Ana, o portugheză de 32 de ani care făcea curăţenie în clădire, şi un cetăţean bulgar.

Tragedia a avut loc într-un imobil care avea la parter un restaurant şi la etaj mai multe camere de locuit. Flăcările au izbucnit în toiul nopţii undeva la etajul al doilea şi s-au răspândit cu repeziciune până la sosirea pompierilor.

"Aproape 100 de pompieri au fost detaşaţi şi au ajuns rapid la faţa locului. Paisprezece persoane au reuşit să iasă din casă şi să se pună la adăpost de flăcări. Au primit îngrijiri medicale din partea paramedicilor şi a echipajului ambulanţei aeriene", a afirmat Anita Senti, purtătoare de cuvânt Poliţie.

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În urma incendiului, clădirea a fost complet distrusă. Pompierii au avut nevoie de mai multe zile pentru a recupera toate victimele dintre dărâmături. Au fost nevoiţi să pătrundă prin acoperiş, pentru că scara interioară s-a prăbuşit.

"Pentru Thusis a fost o mare catastrofă! Când amploarea dezastrului a fost vizibilă a decis să anulăm marele festival al satului. Gândurile noastre sunt alături de cei decedaţi şi cei afectaţi", a declarat Remi Crameri, primar Thusis.

Cauza incendiului nu este cunoscută încă, dar procurorii au anunţat că o persoană a fost reţinută sub acuzaţiile de omor din culpă și vătămare corporală din culpă.