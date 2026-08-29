Ultimul weekend de vară a adus peste 120 de mii de oameni la mare, iar vremea este de partea turiștilor: sunt condiții ideale pentru plajă. Din păcate, nu și pentru scăldat: în mai multe stațiuni flutură din nou steagul roșu. Salvamarii nu duc lipsă nici acum de iubitori de adrenalină care ignoră avertismentele și se aruncă în valurile agitate. Au curs și astăzi intervențiile contracronometru.

Pe plaja din Eforie Nord, la orele prânzului, nu mai era loc să arunci un ac.

"E foarte bine, ca în fiecare an. Am avut ani în care am venit și mai târziu. Aglomerat, dar e bine. E la noi, e acasă" spune un bărbat din Oradea.

"Am venit la mare pentru că am lipsit anul trecut. Mâncarea e foarte bună, prețurile ok, cazarea super" spune o turistă.

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"Foarte bine la mare. Venim din Lugoj, din Banat, și e foarte frumos. O stațiune frumoasă. Apa este foarte caldă, mai caldă ca în alți ani" spune un turist din Lugoj.

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Cei mai mulți dintre turiști au înțeles riscurile și i-au ascultat pe salvamari.

"De câte ori mi s-a spus să mă duc acolo unde e voie, m-am dus de fiecare dată. Adevărul e că și valurile sunt foarte mari și nu mă expun la riscuri" spune un turist.

Salvamarii nu au avut nicio clipă de odihnă

Cei care au ignorat steagul roșu au simțit pe propria piele că nu e de joacă cu marea agitată.

Turist salvat: M-a luat valul.

Reporter: V-a luat valul? Păi e steag roșu și nu aveți voie să intrăm în apă.

Turist salvat: Am intrat până la genunchi. M-am băgat la fund să stau, să nah. Să înot acolo.

Salvamarii nu au avut nicio clipă de răgaz.

"O persoană care a rămas blocată, agățată de o baliză din larg, alături de curentul RIP, acolo se formează și valurile mult mai mari. Persoana respectivă nici nu știa să înoate. Am ridicat-o pe skijet și am adus-o în siguranță la mal" povestește salvamarul Cristian Păun.

100 de persoane, salvate într-un singur weekend

De altfel, toată luna august a fost de coșmar pentru cei care-și riscă viețile să-i salveze pe alții.

"A fost un weekend în care s-au salvat 100 de persoane. Avem 4 zile de când e steag roșu arborat.

[…] Peste 200 de persoane au fost salvate în această perioadă" spune Șeful Salvamarilor din Eforie, Gelu Vătămănescu.

Departe de pericolele din larg sunt însă serile la malul mării, petrecute în stilul anilor 2000. Eve și Timbaland au făcut show aseară, la Nibiru.

"E prima oară în România. De fiecare dată când am făcut alte spectacole și am călătorit prin împrejurimi am vrut mereu să ajungem în România" spune Timbaland.

Azi și mâine Costineștiul va răsuna pe versurile lui Fat Joe, Keri Hilson sau Busta Rhymes.