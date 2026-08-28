Primăria Brașov va concesiona unei companii private terenul pe care se află parcul central al orașului, pentru construirea unei parcări subterane, potrivit Agerpres.

Parcul central din Brașov, concesionat unui privat pentru o parcare subterană. Proiectul, criticat de USR - Shutterstock

Consiliul Local Braşov a aprobat, vineri, în şedinţă ordinară, propunerea primarului George Scripcaru, la baza căreia s-a aflat o recomandare dintr-un studiu care propunea ca această concesiune să fie dată "la pachet" cu administrarea şi operarea unei alte parcări centrale, cea de la Spitalul Regina Maria, în baza unui contract pe 49 de ani.

În şedinţa de vineri a fost aprobat şi modelul de Caiet de sarcini şi de Contract de concesiune de lucrări pentru proiectare, execuţie, administrare şi operare a investiţie denumite "Parcări subterane şi servicii în municipiul Braşov".

Potrivit acestor documente, numărul total de locuri de parcare pe care îl va administra şi opera se va ridica la 746, dintre care 440 pe care investitorul le va construi sub Parcul Titulescu şi 306 existente în parcarea Regina Maria.

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Totodată, în ce priveşte parcarea de sub parc, investitorul privat va avea cel mult 12 luni pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal, alte 8 luni pentru proiectare de la obţinerea PUZ şi maximum 18 luni pentru execuţie de la obţinerea autorizaţiei de construire.

Conform aceloraşi documente, Primăria Braşov estimează că, pe durata concesiunii, cifra de afaceri a investitorului privat se va ridica la peste 100 de milioane de euro.

Proiectul, criticat de USR

Proiectul a fost criticat de consilierii USR care au susţinut că, în loc să rezolve problema traficului, acesta va aduce şi mai multe maşini în centrul oraşului şi că este gândit exclusiv pentru turişti, nu şi în interesul braşovenilor.

Nu în ultimul rând, ei au ridicat problema distrugerii vegetaţiei din acest spaţiu verde, unul dintre cele mai vechi din oraş şi au avertizat că, odată ce arborii de aici vor fi scoşi şi suprafaţa va fi betonată, nu se vor putea planta în loc decât arbuşti şi iarbă.

De altfel, fostul primar al Braşovului, deputatul USR Allen Coliban, a lansat, recent, o petiţie online prin care solicita susţinere din partea braşovenilor pentru a stopa acest proiect.