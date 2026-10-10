Nicuşor Dan, la 100 de ani de PNŢ: Nu toţi românii îşi văd viitorul bazat pe o societate democratică

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit despre democraţia care are de suferit în România în aceste zile şi a spus că e nevoie de "responsabilitate politică" pentru a combate populismul "tot mai vizibil". Preşedintele a făcut declaraţiile la evenimentul care marchează centenarul Partidului Naţional Ţărănesc.

Nicușor Dan a avertizat că democrația nu trebuie considerată un câștig definitiv și a făcut o paralelă între valorile țărăniste și provocările cu care se confruntă România în prezent.

„În primul rând, democrația și e important să o reafirmăm pentru că mulți dintre noi am crezut că odată obținută o să o avem pentru totdeauna și vedem că azi este pusă în discuție, mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu e atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a susținut că societatea are nevoie de responsabilitate politică ca antidot la populismul tot mai vizibil, precum și de repere creștine bazate pe respect și empatie, menite să combată manifestările de ură, păstrând în același timp caracterul laic al statului.

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„Astea sunt valorile pentru care niște oameni au luptat, s-au sacrificat, și pentru care avem responsabilitatea să luptăm în continuare”, a conchis Nicușor Dan.

Partidul istoric PNŢ a împlinit 100 de ani

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la evenimentul dedicat celebrării centenarului Partidului Național Țărănesc, unde a elogiat valorile promovate de formațiunea înființată de Iuliu Maniu și Ion Mihalache, valori precum responsabilitatea, moralitatea și loialitatea față de stat.

Președintele Nicușor Dan a declarat că evenimentul depășește semnificația unei simple comemorări de partid, reprezentând un secol din „conștiința națională și conștiința democratică” a României, evidențiind rolul istoric al țărăniștilor în episoadele importante din istoria națională.

„Acești 100 de ani înseamnă, de fapt, mult din conștiința națională și din conștiința democratică. A acestui popor. Pentru că Partidul Național Țărănesc a fost, înainte de toate, un promotor al unor valori. Promotor al moralității, promotor al responsabilității, promotor al loialității față de statul român și promotor al demnității în viața politică”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a amintit contribuția formațiunii la Marea Unire de la 1918, activitatea din perioada interbelică, precum și rezistența membrilor PNȚ în fața opresiunii comuniste.

„Istoria lui începe înainte de cei 100 de ani cu lupta pentru românii din Transilvania și a avut o contribuție importantă la unirea de la 1918. Am avut apoi perioada partidului după fuziune cu liderii săi, Maniu și Mihalache, cu reformele pe care au reușit să le impună în societate. Atașamentul față de valori s-a dovedit în perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai partidului au fost arestați, prigoniți, deportați, dar și-au păstrat valorile”, a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan a vorbit și despre rolul Partidului Național Țărănesc în crearea unor repere în perioada postdecembristă, și despre rolul avut în crearea curentului euro-atlantic.

„A urmat perioada postcomunistă în care, din nou, România a avut nevoie de reconstrucție și pentru reconstrucție a avut nevoie de repere. exact acele valori pe care le-au promovat într-o luptă aparent pierdută sunt cele care definesc aspirațiile societății noastre de azi,și sunt cele care au definit realizările societății noastre în tot acest interval, inclusiv orientarea fermă euroatlantică”, a spus președintele.