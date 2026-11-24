Președintele PNL, Ilie Bolojan, a venit marți cu un atac la PSD pe tema reformei administrativ-teritoriale. El a arătat că PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare. „Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc!”, a spus Bolojan. El a arătat, după ce a avut o discuție cu reprezentanții primarilor PNL de comune, că reforma statului trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers, susține Bolojan, trebuie început printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari pe care îl vor depune în zilele următoare.

"Şantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare", anunţă preşedintele PNL, Ilie Bolojan, pe Facebook.

El arată că "trebuie puse în practică prevederile Ordonanţei privind reforma administraţiei, pe care a adoptat-o la începutul anului şi de care PSD fuge".

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"Fără intervenţia în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituţii centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului. Următorii paşi trebuie să privească judeţele, oraşele şi comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, şi cu o ţintă foarte precisă pentru oameni: servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare şi prosperitate. Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziţia cetăţeanului, nu un alt uriaş cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului", precizează liderul PNL.

Singurul argument al "pseudoreformei" PSD: reducerea cheltuielilor de funcţionare

Ilie Bolojan spune că a discutat aceste lucruri astăzi cu reprezentanţii primarilor PNL de comune şi este "încântat de implicarea şi profesionalismul lor".

"În vechea coaliţie, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţie, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid şi pentru împărţirea politică a ţării. Dincolo de tot felul de baloane de săpun despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret: comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite şi acum. Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai uşor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi ameninţă că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga", precizează Bolojan.

El mai afirmă că "singurul argument al acestei pseudoreforme este reducerea cheltuielilor de funcţionare, dar ele pot fi obţinute chiar mai bine prin reducerea numărului de consilieri locali, a indemnizaţiilor acestora, prin renunţarea la postul de viceprimar, la cel de consilier personal în localităţile mici şi la posturile inutile".

Bolojan: Comasarea PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâţa

"Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Şi de unde vor veni banii pentru funcţionarea acelor localităţi şi pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Şi bugetul de stat de unde are bani? Din taxele şi impozitele tuturor şi din împrumuturi. Ce categorie de venituri îşi propune PSD să crească: taxele şi impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă? PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice şi demografice. Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâţa: mult scandal, blană mai deloc", mai scrie Bolojan.

Preşedintele PNL apreciază că "ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceaţă care să acopere lipsa de soluţii pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor şi pentru satisfacerea uriaşelor aşteptări create iresponsabil".

"Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri", mai adaugă Ilie Bolojan.