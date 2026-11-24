În timp ce noi ne facem calcule în fiecare zi, la fix doi ani de la primul tur al alegerilor prezidenţiale care au schimbat şi au rupt România în două, războiul argumentelor şi comunicatelor e mai aprig ca niciodată. După ce AUR a publicat propriul raport despre anularea alegerilor şi celebrul tur doi, Nicuşor Dan a răspuns într-un comunicat extrem de detaliat.

Raportul realizat de AUR are peste 400 de pagini și prezintă pe fond reacția partidului și viziunea partidului în ceea ce privește anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. În esență, cei de la AUR identifică mai mulți vinovați pentru acea decizie a Curții Constituționale, de la ședințele CSAT la serviciile secrete din țara noastră, judecătorii Curții Constituționale, până la administrația condusă la acea vreme la Casa Albă de Joe Biden și Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

Însă trebuie să spunem că este un raport care nu implică o poziție oficială a Parlamentului sau a Comisiei pentru Abuzuri din Parlamentul României, ci pur și simplu un document politic redactat de AUR în care partidul lui George Simeon își exprimă până la urmă viziunea pe care o știm deja de doi ani în ceea ce privește alegerile prezidențiale din anul 2024, anulate la acea vreme de Curtea Constituțională.

Nicuşor Dan: CCR nu avea toate probele

Însă a venit un răspuns și din partea președintelui Nicuşor Dan, cel care ne amintim, a promis încă de la începutul mandatului un raport oficial al statului român în ceea ce privește anularea alegerilor. E vorba de un document oficial al statului care ar trebui să explice pe larg ce s-a întâmplat atunci, un raport care ar trebui să conțină informații clasificate din ședințele CSAT și rapoarte ale serviciilor secrete, însă un raport care întârzie să apară.

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Astăzi însă președintele Nicuşor Dan spunea într-o conferință la Palatul Cotroceni că își menține poziția, își menține acea afirmație potrivit căreia în viziunea sa Curtea Constituțională a făcut un gest corect atunci când a anulat alegerile prezidențiale din anul 2024.

Iar șeful statului a dat astăzi într-un comunicat oficial mai multe argumente. A amintit că CCR a anulat alegerile din urmă cu 2 ani din mai multe motive, în primul rând manipularea algoritmilor de pe rețelele de socializare, finanțarea netransparentă de care a beneficiat atunci Călin Georgescu și faptul că fostul candidat susținut de AUR la acea vreme a declarat 0 lei cheltuiți în campanile electorale.Toate acestea, spune șeful statului într-un comunicat mai amplu, ar fi suficiente argumente pentru anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională. Însă, în comunicatul publicat de Administrația Prezidențială, șeful statului admite totuși că în momentul în care CCR a luat decizia de a anula alegerile prezidențiale, nu existau probele complete. Nu exista timp pentru a se verifica dacă există probe complete, se arată în acest comunicat, însă, mai departe, șeful statului explică că ulterior verificările făcute la acea vreme au arătat că argumentele pe care s-a bazat Curtea Constituțională atunci când a anulat alegerile prezidențiale au fost unele corecte.

Și încă ceva, în raportul prezentat de Alianța pentru Unirea Românilor, apare și poziția oficială a Ambasadei Ruse din România, pentru că cei de la AUR au întrebat, inclusiv Ambasada Rusă din țara noastră, dacă s-a implicat cumva în alegerile prezidențiale din România. Evident, răspunsul nu a fost unul care să ne surprindă. Ambasada Rusă a transmis că, spre deosebire de democrațiile occidentale, Federația Rusă nu se implică în procesele electorale din alte state.