"Verile viitoare vor fi mai dificile". Valurile de căldură vor deveni din ce în ce mai frecvente - OMS

Cel mai recent val de căldură care a lovit Europa este doar "o repetiție generală", în contextul în care situația se va agrava în perioada următoare, a declarat marți directorul regiunii europene din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

"Verile viitoare vor fi mai dificile", a prezis Hans Kluge, directorul OMS Europa, într-o declarație. El a avertizat că Europa se încălzește de peste două ori mai repede decât media globală și a afirmat că valurile de căldură nu mai reprezintă evenimente izolate, ci crize recurente, care devin din ce în ce mai frecvente, mai intense și mai îndelungate.

"Fiecare dintre verile următoare în care nu reușim să ne pregătim pentru ele va fi o vară pentru care vom plăti cu vieți omenești", a declarat Hans Kluge.

El a menționat că, în Franța, apelurile medicale de urgență au crescut cu până la 50% în unele orașe și că, la Londra, capitala Regatului Unit, serviciul de ambulanță a primit cel mai mare număr de apeluri de urgență înregistrat vreodată într-o singură zi pentru situații care puneau viața în pericol.

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În Spania, sistemul de monitorizare a mortalității a estimat deja peste 300 de decese suplimentare asociate caniculei în doar câteva zile. Italia a raportat cinci astfel de decese în 24 de ore.

Însă Hans Kluge a subliniat, de asemenea, că "prevenirea dă roade" și a evidențiat câteva succese. Barcelona și-a extins rețeaua de adăposturi climatice pentru a include biblioteci, centre civice, parcuri și farmacii.

Parisul a activat registrul de monitorizare a stării de bine a rezidenților vârstnici și vulnerabili și a restricționat vânzările publice de alcool.

Italia a introdus restricții privind munca în aer liber în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei în unele regiuni ale sale, cu măsuri de șomaj tehnic, astfel încât lucrătorii să nu piardă din veniturile lor.

Hans Kluge a solicitat eforturi mai mari. "Mai mult de jumătate dintre țările europene încă nu dispun de un plan de acțiune cuprinzător privind sănătatea în condiții de caniculă. Acest lucru trebuie să se schimbe", a afirmat el.