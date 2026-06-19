Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile luate de Biroul Politic Naţional al PNL privind excluderea din partid a oamenilor care vor vota guvernul Veştea în Parlament. PNL a atacat decizia, motivând că instanţa din Ilfov şi-a depăşit atribuţiile, o astfel de decizie putând fi luată de Tribunalul din Bucureşti din moment ce sediul partidului e în Capitală.

- Nicuşor Dan nu vede legături între deciziile Justiţiei cu Fritz, Ciucu şi suspendările din PNL. "Întâmplător" - Hepta

Nicuşor Dan spune că este o decizie "insignifiantă" în contextul războiului de pe scenă politică şi şi-a exprimat regretul faţă de faptul că tribunalele din România nu iau mai des astfel de hotărâri.

18 iunie, o zi plină pentru Justiţie

"Decizia de la Tribunalul Ilfov a căpătat la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte apocaliptice. E o hotărâre, habar n-am, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească, dar ca efecte e insignifiantă. În 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid să se jeneze să dea oameni afară? E o voință politică care nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată", a declarat Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

Joi, 18 iunie, a fost o zi plină pentru magistraţi. ANI l-a declarat în conflict de interese pe Dominic Fritz, Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA, iar Tribunalul Ilfov a suspendat o decizie internă a unui partid politic. Preşedintele României consideră că toate aceste acţiuni au fost "întâmplătoare".

"Faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare, a stârnit așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Adică, înainte de aceste trei fapte, opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate, că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. Și de asta, mult timp, de câte ori am ieșit în fața dumneavoastră și deci a oamenilor, am îndemnat la calm", a declarat Nicuşor Dan.