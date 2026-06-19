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Nicuşor Dan nu vede legături între deciziile Justiţiei cu Fritz, Ciucu şi suspendările din PNL. "Întâmplător"

Nicuşor Dan nu vede legături între deciziile Justiţiei cu Fritz, Ciucu şi suspendările din PNL. "Întâmplător" - Nicuşor Dan nu vede legături între deciziile Justiţiei cu Fritz, Ciucu şi suspendările din PNL. "Întâmplător" - Hepta
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Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile luate de Biroul Politic Naţional al PNL privind excluderea din partid a oamenilor care vor vota guvernul Veştea în Parlament. PNL a atacat decizia, motivând că instanţa din Ilfov şi-a depăşit atribuţiile, o astfel de decizie putând fi luată de Tribunalul din Bucureşti din moment ce sediul partidului e în Capitală.

Nicuşor Dan spune că este o decizie "insignifiantă" în contextul războiului de pe scenă politică şi şi-a exprimat regretul faţă de faptul că tribunalele din România nu iau mai des astfel de hotărâri.

18 iunie, o zi plină pentru Justiţie

"Decizia de la Tribunalul Ilfov a căpătat la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte apocaliptice. E o hotărâre, habar n-am, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească, dar ca efecte e insignifiantă. În 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid să se jeneze să dea oameni afară? E o voință politică care nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată", a declarat Nicuşor Dan.

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Joi, 18 iunie, a fost o zi plină pentru magistraţi. ANI l-a declarat în conflict de interese pe Dominic Fritz, Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA, iar Tribunalul Ilfov a suspendat o decizie internă a unui partid politic. Preşedintele României consideră că toate aceste acţiuni au fost "întâmplătoare".

"Faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare, a stârnit așa de multă patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră. Adică, înainte de aceste trei fapte, opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate, că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. Și de asta, mult timp, de câte ori am ieșit în fața dumneavoastră și deci a oamenilor, am îndemnat la calm", a declarat Nicuşor Dan.

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