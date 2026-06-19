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Rolls-Royce de 700.000 de euro, ridicat cu platforma în Bucureşti. Cui aparţine

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.06.2026, 17:02 | Modificat la 19.06.2026, 17:02

Vacanţa a început şi pentru Mirel Rădoi, însă, cel puţin pentru câteva ore,  pe minus cu vreo 700.000 de euro. Fostul căpitan al clubului Steaua, antrenor în prezent pentru Gaziantep şi mare pasionat şi colecţioner de maşini scumpe, a rămas fără un Rolls-Royce.

Bijuteria cu 571 de cai putere i-a fost ridicată cu platforma, pentru că era parcată pe un loc nepermis, în Bucureşti.

Momentul a fost surprins în imagini şi postat ulterior pe TikTok, unde are deja peste 300.000 de vizualizări. Maşina este de altfel una dintre cele mai scumpe autoturisme din garajul lui Rădoi, unde se mai regăsesc şi alte modele de lux Lambourghini, Bentley sau Ferrari.

Fostul căpitan a declarat de altfel la un moment dat că întreaga lui avere s-a dus pe maşini şi pe ceasuri.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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