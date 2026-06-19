Nicuşor Dan, despre Fritz: E rolul ANI să caute virgule sau să-i prindă pe cei îmbogăţiţi din funcţii publice?

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că hotărârea în cazul lui Dominic Fritz era aşteptată. Şeful statului a întrebat dacă rolul Agenţiei Naţionale de Integritate este de a găsi oameni care se îmbogăţesc prin funcţia lor publică sau de a căuta "virgule în acte pe care diverşi funcţionari publici le fac".

"Este rolul ANI să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică sau să caute virgule în acte pe care diverşi funcţionari publici le fac?

Nu comentez decizia judecătorească. Dar la situația de fapt vedem mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor. Ăsta e rolul ANI. Trebue să ne uităm dacă nu cumva sancțiuniile din lege sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor" a spus preşedintele Nicuşor Dan.

El a precizat că hotărârea cu privire la Dominic Fritz era aşteptată din punct de vedere al timing-ului, fiind la al doilea termen.

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Vă reamintim că Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul privind acuzația de conflict de interese: Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut concluziile stabilite anterior în cauză. Preşedintele USR a anunţat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Ce a stabilit ANI în 2024

În iulie 2024, ANI a anunţat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane, care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Concret, inspectorii de integritate susţin că, în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timişoarei, Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de firma unui arhitect care era şi consilier local USR şi care l-a împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală.

Curtea de Apel Timişoara a confirmat pe 10 februarie 2026 raportul întocmit de Agenţia Naţională de Integritate prin care primarul a fost declarat în conflict de interese iar Dominic Fritz a făcut recurs.