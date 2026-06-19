Lipsa comunicării și tendința de a evita conflictele sunt motivele care stau, cel mai des, la baza divorțurilor, afirmă avocatul specializat în divorțuri Magdalena Ghioca. Într-o intervenție la Observator 16, aceasta a explicat că ruptura dintre parteneri se produce treptat, pe măsură ce problemele rămân nediscutate, iar sentimentul de distanțare se adâncește.

Prezentator: Poate fi acesta un motiv de divorț?

Magdalena Ghioca: Da, îl regăsim destul de des. Ideea este că divorțul este un cumul de situații care se întâmplă de-a lungul vieții unor cupluri, iar această atitudine evitantă generează, de cele mai multe ori, divorțul. Noi credem că divorțul începe cu o acțiune depusă în instanță sau cu un dosar deschis la notar, dar, de fapt, divorțul începe cu mult înainte, când oamenii încetează să mai comunice, să spună lucrurile direct. Eu așa i-am sfătuit de fiecare dată: înainte să ajungă la noi, să încerce să comunice mult mai deschis decât au făcut-o până în momentul în care și-au dat seama că nu se mai potrivesc. Pentru că, de cele mai multe ori, în fața noastră vin și spun: "Nu ne mai regăsim, nu mai avem aceleași hobby-uri", dar ei, de fapt, nu au discutat în spate, nu și-au spus problemele, iar asta a generat această gândire că sunt la capătul unei relații.

Prezentator: Când ajung la dumneavoastră și spun că vor să divorțeze, cu ce motive vin ei pe masă, în afară de faptul că nu se mai potrivesc?

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Magdalena Ghioca: De cele mai multe ori, aspecte precum înșelatul sau discuțiile aprinse, contradictorii, nu duc la divorț. De cele mai multe ori, aceste lucruri, spuse direct, își găsesc o rezolvare. Noi, de fiecare dată, îi și sfătuim ca, înainte să ia decizia finală, să discute cu psihologi, atât ei, cât și cuplurile care au copii, pentru a-i ajuta inclusiv pe copii să înțeleagă. Această atitudine evitantă se răsfrânge și asupra copiilor, care o văd și o copiază. Atunci este recomandat ca ei să încerce să-și rezolve problemele înainte ca aceste lucruri să-i afecteze pe copii și să nu divorțeze în condițiile în care lucrurile se pot rezolva.

Prezentator: Românii ajung la divorț certați sau deja epuizați și divorțează amiabil? Care sunt cele mai multe cazuri?

Magdalena Ghioca: Depinde și de modalitatea noastră de abordare. Dacă noi îi sfătuim să aibă un divorț amiabil în fața notarului, care mi se pare cel mai elegant tip de divorț, înțeleg și văd avantajele procedurii. A merge în instanța de judecată și a-i exprima unui judecător toate trăirile tale, în condițiile în care acea persoană nu a fost lângă tine, nu îl cunoaște nici pe unul, nici pe celălalt, iar de cele mai multe ori se ajunge ca divorțul să se stabilească din culpa ambilor, pentru că nimeni nu poate ști ce a fost în realitate. Această atitudine evitantă o găsim inclusiv în litigiile de muncă, pentru că cei care au această atitudine pleacă, de multe ori, de la serviciu.

Prezentator: Și acolo fug de discuții?

Magdalena Ghioca: Da. Feedbackul și criticile sunt greu de acceptat și atunci, plecând de la serviciu cu această atitudine evitantă, ajung să o aibă și acasă, pentru că merg în același tipar. De aceea, noi recomandăm inclusiv companiilor cu care lucrăm ca aceste proceduri și această modalitate prin care încearcă să comunice feedbackul să fie adaptate personalității fiecăruia, astfel încât oamenii să poată înțelege și accepta feedbackul respectiv. Pentru că despre acceptare este vorba. Dacă nu putem să purtăm o discuție directă, clară și asumată, ajungem să dezvoltăm această atitudine evitantă.

Prezentator: Cât durează un divorț când oamenii nu se înțeleg?

Magdalena Ghioca: Se judecă ani de zile, iar cuplurile stau în această atmosferă neplăcută: azi au un termen, mâine trebuie să aducă un martor, trebuie să demonstreze de ce celălalt este de vină și nu ei. Se creează o energie negativă în casă și, stând o perioadă lungă de timp într-o astfel de atmosferă, este normal că nu aduce niciun beneficiu nici cuplului, nici copilului. Pentru că, până la momentul pronunțării divorțului, cei doi stau, de regulă, în aceeași casă. Având o durată de un an, doi sau chiar mai mult, este destul de greu de suportat. De aceea spun că metoda amiabilă este cea mai elegantă și ajută foarte mult.