PNL contestă decizia Tribunalului Ilfov privind Guvernul Veştea: "Competența aparținea Tribunalului București”

Partidul Național Liberal susține că hotărârea Tribunalului Ilfov prin care au fost suspendate efectele unor decizii ale Biroului Politic Național a fost pronunțată de o instanță necompetentă teritorial, apreciind că soluționarea cauzei ar fi revenit Tribunalului București, în condițiile în care sediul central al partidului se află în Capitală. Formațiunea anunță că va ataca decizia în termenul legal și susține că aceasta nu afectează activitatea și deciziile politice interne ale partidului.

"Partidul Național Liberal va ataca în termenul legal hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda efectele a două decizii recente ale BPN al PNL, care aveau drept obiect conduita parlamentarilor liberali în legătură cu votarea unui eventual guvern Veștea, respectiv acceptarea unor eventuale poziții în cadrul unui asemenea guvern de către membrii de partid", se arată în comunicatul PNL.

PNL informează că hotărârea Tribunalului Ilfov nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului – nici decizia de a nu vota un eventual guvern Veștea, nici organizarea Congresului Extraordinar, nici respingerea colaborării politice cu PSD.

"Partidul își va desfășura în continuare activitatea politică fără impedimente, pe baza propriilor decizii. Precizăm în același timp că Tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța cu privire la o astfel de cerere, competența teritorială revenind Tribunalului București, în condițiile în care sediul central al PNL se află în municipiul București", potrivit comunicatului PNL.

Articolul continuă după reclamă

PNL acuză judecătorii de lipsă de transparenţă.

"Notăm că cererea depusă de cei 16 reclamanți a fost soluționată fără niciun fel de transparență, fără informarea PNL, fără afișarea pe portalul instanței în timp util și fără verificarea competenței instanței. Solicităm, de asemenea, tuturor actorilor politici abținerea de la folosirea justiției în lupta politică. PNL nu cedează și nu-și schimbă deciziile politice în urma unor astfel de manevre", a transmis PNL.