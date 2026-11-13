Nicuşor Dan: Trebuie să susţinem în continuare Ucraina pentru obţinerea unei păci juste şi durabile

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că discuţiile de la Summitul Comunităţii Politice Europene au vizat un răspuns coordonat la provocările europene comune. ”Trebuie să susţinem în continuare Ucraina pentru obţinerea unei păci juste şi durabile, consolidându-ne în acelaşi timp capacitatea colectivă de a contracara ameninţările hibride, interferenţele străine şi manipularea informaţiilor”, arată el.

”Provocările europene comune fac necesar un răspuns coordonat: o securitate mai puternică, o competitivitate sporită, conectivitate strategică şi rezilienţă democratică. Sunt teme importante pentru România şi pentru toate statele europene, pe care le-am discutat ieri, la Dublin, în cadrul celui de-al 9-lea Summit al Comunităţii Politice Europene. O Europă care să fie mai puternică, mai sigură şi mai bine conectată depinde de deciziile şi acţiunile noastre comune, care să acorde atenţie specială Flancului Estic. Trebuie să susţinem în continuare Ucraina pentru obţinerea unei păci juste şi durabile, consolidându-ne în acelaşi timp capacitatea colectivă de a contracara ameninţările hibride, interferenţele străine şi manipularea informaţiilor”, a arătat Nicuşor Dan, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că discuţiile au vizat şi viitorul securităţii europene, o cooperare mai strânsă împotriva traficului de droguri şi o abordare coordonată a migraţiei.

”La reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, am reafirmat sprijinul neclintit al României pentru securitatea, rezilienţa şi integrarea europeană a Republicii Moldova. Calea europeană a Republicii Moldova este o prioritate comună şi o investiţie strategică în stabilitatea regiunii noastre şi a întregului continent”, a subliniat preşedintele.