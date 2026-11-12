Grindeanu cere verificarea contractelor SAFE, dincolo de acordul cu Rheinmetall: "Pot să fie foarte dubioase"

Sorin Grindeanu cere verificarea contractelor încheiate prin programul european SAFE şi nu exclude o anchetă a procurorilor, dacă există suspiciuni privind încălcarea legii. Liderul PSD avertizează că unele dintre contractele de valoare mai mică ar putea fi "foarte, foarte dubioase" şi spune că i-a cerut ministrului Apărării, Ştefan Radu Oprea, să le analizeze cu atenţie. Declaraţiile vin în contextul controverselor legate de contractul cu Rheinmetall, despre care Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan susţin că nu există, în prezent, motive de îngrijorare.

Sorin Grindeanu a vorbit, miercuri seară, la Antena 3 CNN, despre Programul SAFE, apreciind că procurorii ar trebui să facă verificări.

"Lucrurile, eu cred că nu vor rămâne aşa (...) sunt organele competente care pot să cerceteze dacă a fost depăşită legea", a declarat Sorin Grindeanu.

El crede că şi contractele mai mici ar trebui cercetate, întrucât ridică semne de întrebare.

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"Dar m-aş uita foarte atent şi la contractele mai mici. Dincolo de acest contract cu Rheinmetall, cred că sunt câteva zeci de contracte cu firme tot în acest program SAFE şi acolo m-aş uita foarte atent. Iar eu i-am cerut ministrului Oprea şi l-am rugat (...) să se uite foarte atent şi pe aceste contracte mai mici ca valoare. Pot să fie foarte foarte dubioase, cu semne de întrebare. E bine să fie înlăturate acele semne de întrebare. E un lucru pe care nu putem să-l tratăm aşa, orice semne de întrebare trebuie înlăturate. Şi aş face asta dacă aş fi în locul celor care pot să decidă în acest moment. Trebuie să se uite foarte atent să vadă dacă acele semne de întrebare sunt unele care pot fi clarificate sau sunt doar suspiciuni care nu se dovedesc a fi adevărate", a mai declarat Grindeanu.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, despre contractul semnat de România cu Rheinmetall, că nu există clauze păguboase pentru România şi este convins că verificarea lor va confirma că au fost nişte contracte semnate în mod corect pentru România.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că, în momentul de faţă, nu are vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă, el menţionând că a ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor, merge către Rheinmetall.