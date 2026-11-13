Sabia cu laser a lui Darth Vader s-a vândut cu 4,87 milioane $. A apărut într-o scenă legendară din Star Wars

O sabie cu laser folosită de Darth Vader în celebra serie Star Wars a fost vândută la licitaţie pentru suma record de 4,87 milioane de dolari. Obiectul a apărut într-una dintre cele mai cunoscute scene din istoria cinematografiei, momentul în care personajul îi dezvăluie lui Luke Skywalker că este tatăl său. Arma a devenit astfel cel mai scump obiect de recuzită din universul Star Wars, vândut vreodată la licitaţie.

Sabia cu laser a fost adjudecată joi, în cadrul unei licitaţii organizate de Heritage Auctions, în Dallas, Statele Unite. Casa de licitaţii a descris obiectul drept "principala sabie cu laser de luptă" a lui Darth Vader, folosită în mai multe confruntări din celebra franciză cinematografică, potrivit CNN.

Arma a fost mânuită atât de actorul David Prowse, cel care l-a interpretat fizic pe Darth Vader, cât şi de dublura sa, Bob Anderson, fost scrimer olimpic.

Sabia a fost folosită în scena în care Darth Vader îi dezvăluie lui Luke Skywalker că este tatăl său

Cea mai cunoscută apariţiei a sabiei este în filmul "The Empire Strikes Back", lansat în 1980. În timpul duelului din Cloud City, Darth Vader îi taie mâna fiului său, Luke Skywalker, înainte de a rosti celebra replică "Eu sunt tatăl tău".

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Trei ani mai târziu, aceeaşi armă a apărut în "Return of the Jedi", în confruntarea dintre cele două personaje, desfăşurată în sala tronului împăratului Palpatine.

Reprezentanţii Heritage Auctions au precizat, în catalogul licitaţiei, că nu au putut confirma dacă sabia a fost utilizată şi în primul film al seriei, "A New Hope", lansat în 1977, însă au menţionat că acest lucru este posibil.

Recordul anterior, depăşit cu peste un milion de dolari

Preţul de 4,87 milioane de dolari a stabilit un nou record pentru obiectele de recuzită din seria Star Wars.

Precedentul record era deţinut tot de o sabie cu laser, cea folosită de Luke Skywalker în confruntarea din Cloud City. Aceasta fusese vândută în luna iulie, tot de Heritage Auctions, pentru 3,75 milioane de dolari.

Arma lui Luke a fost adjudecată împreună cu un dispozitiv pentru efecte speciale care reproducea o mână amputată. Acesta fusese realizat de artistul în machiaj Stuart Freeborn, folosind un mulaj al mâinii actorului Mark Hamill.

Din ce erau realizate, de fapt, celebrele săbii cu laser din Star Wars

Deşi au devenit unele dintre cele mai recognoscibile arme din istoria cinematografiei, multe dintre săbiile cu laser folosite în trilogia originală Star Wars nu au fost construite special pentru filme.

Acestea erau realizate din suporturi pentru bliţuri provenite de la aparate foto vechi, care au fost modificate pentru a putea susţine lamele de recuzită şi pentru a rezista în timp scenelor de luptă.

Lamele nu au fost incluse în licitaţie, iar efectul luminos care a făcut celebre armele a fost adăugat ulterior, în etapa de postproducţie. Artiştii au creat strălucirea caracteristică a săbiilor prin animaţie, cadru cu cadru.

Sabia lui Darth Vader prezenta şi urme vizibile de uzură, pe care casa de licitaţii le-a descris drept deteriorări "compatibile cu utilizarea sa ca obiect de recuzită în scenele de luptă".

Printre acestea se numărau zgârieturi, o fisură, o porţiune lipsă din învelişul superior şi un mâner parţial deteriorat.

Aproape 200 de obiecte din universul Star Wars, scoase la licitaţie

Licitaţia "Ultimate Star Wars", organizată de Heritage Auctions, a reunit aproape 200 de obiecte de recuzită şi lucrări de artă asociate francizei Star Wars, inclusiv producţiilor derivate, precum "The Mandalorian".

Printre cele mai valoroase s-au numărat şi alte obiecte folosite în "The Empire Strikes Back". O armă utilizată de personajul Boba Fett a fost vândută pentru 375.000 de dolari, iar o machetă în miniatură a unei nave Snowspeeder, folosită la filmări şi care i-a aparţinut cândva actriţei Carrie Fisher, interpreta prinţesei Leia, a fost adjudecată pentru 200.000 de dolari.

În cadrul evenimentului au fost scoase la vânzare şi alte 27 de săbii cu laser, inclusiv unele folosite de Ewan McGregor în rolul lui Obi-Wan Kenobi şi Daisy Ridley, interpreta personajului Rey Skywalker.

După sabia lui Darth Vader, cele mai mari sume au fost obţinute pentru armele folosite de Ray Park, în rolul lui Darth Maul din "The Phantom Menace", şi de Hayden Christensen, în rolul lui Anakin Skywalker din "Revenge of the Sith".

Fiecare dintre cele două săbii a fost vândută pentru 162.000 de dolari.

De-a lungul timpului, şi alte obiecte din universul Star Wars au fost adjudecate pentru sume de ordinul milioanelor de dolari. În 2023, o machetă în miniatură a navei Red Leader X-wing Starfighter a fost vândută pentru peste 3,13 milioane de dolari, în timp ce un exemplar complet al robotului R2-D2 a fost adjudecat în 2017 pentru 2,75 milioane de dolari.