George Simion a rămas cu o notă de plată uriaşă după campania prezidențială din 2025. Liderul AUR are de plătit datorii în valoare de peste 12 milioane de lei mai multor persoane care l-au împrumutat, arată o investigaţie Snoop. Cei mai mulţi bani trebuie să îi restituie către persoane apropiate de Maricel Păcuraru şi postul Realitatea Plus. Pe lista celor care l-au împrumutat cu sume importante apar mai mulţi oameni de afaceri dar şi un fost șef de cabinet al fostului director SRI Virgil Măgureanu. Deși a cheltuit peste 69 de milioane de lei în cursa pentru Cotroceni, o parte importantă din bani nu a fost rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă, care a descoperit nereguli în cheltuielile electorale. Acum, Simion încearcă să recupereze banii în instanță.

Simion, datorii de 12 mil. lei după campania prezidenţială, potrivit unei anchete Snoop. Cine l-a finanţat - Hepta

Autoritatea Electroală Permanentă (AEP) nu i-a returnat lui George Simion 17 milioane de lei, susținând că nu toate emisiunile plătite pentru campania lui respectă prevederile legale privind publicitatea politică.

Spre exemplu, o singură emisiunea la Realitatea TV, "Culisele statului paralel", moderată de Anca Alexandrescu, a fost plătită cu peste 450.000 de euro, deși George Simion nu a fost prezent, se arată în ancheta Snoop.

Din informațiile obținute de Snoop, George Simion are de înapoiat 12 milioane de lei. Aceasta cea mai mare datorie rămasă în dreptul unui candidat la prezidențiale din România în ultimii 36 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Cine l-a împrumutat pe George Simion

Printre cei care l-au împrumutat în campania prezidențială pe candidatul AUR se numără:

membri ai familiei Păcuraru (fiul Ionuț Maricel și soția) - peste 2 mil. lei

Teodor Tender, fiul omului de afaceri Ovidiu Tender - 800.000 lei

Alexandru Walter, fiul fostului om de afaceri Florian Walter, fost patron al Romprest - 800.000 lei

Dan Pintilie, cunoscut drept "Regele artificiilor" - 800.000 de lei

omul de afaceri Vasile Pușcaș, cunoscut drept Sile Pușcaș, și mama sa - 1,6 mil. lei

Dorin Iacob, fost șef de cabinet al directorului SRI Virgil Măgureanu în anii 90 - 300.000 de lei.

Dorina și Lucian Gonț, "apropiaţi ai familie Păcuraru" - 1,6 mil. lei + alţi 900.000 de lei în 2026

Avocatul Alexandru Rîșniță, care i-a reprezentat pe frații Tate - 250.000 de lei

Peste 25 de persoane l-au împrumutat pe George Simion, prin acte semnate în fața unui notar, cu 800.0000 de lei. Peste 30 de persoane i-au acordat împrumuturi cu valori cuprinse între 250.000 de lei și 750.000 de lei, potrivit Snoop.

"Am datorii către diferite persoane fizice apropiate de Realitatea, Maricel Păcuraru (…) Peste 12 milioane de lei am datorie după campania electorală către diferiți oameni care m-au împrumutat. Nu am primit, așa cum a primit Nicușor Dan, banii înapoi de la Autoritatea Electorală Permanentă. În mare parte nu am primit banii pentru că AEP spune că Realitatea TV nu a prezentat toate materialele din campanie, pe scurt nu a decontat materialele pentru Realitatea TV", a declarat George Simion într-un interviu pentru Snoop.

Avocatul Alexandru Rîșniță, care i-a reprezentat pe frații Tate în procesele din România a declarat pentru Snoop referitor la datoria pe care o avea George Simion: "Este prietenul meu, mi-a returnat banii mai repede decât era prevăzut".

Către cine și-a mai plătit datoriile

Simion precizează că și-a plătit datoriile și către familia lui Vasile Pușcaș, dar și către Ovidiu Tender.

"Împrumuturile se făceau prin Marius Lulea și a vorbit domnul Păcuraru cu domnul Lulea. La sfârșit, m-am trezit cu o listă de nume, pe majoritatea nu îi cunosc, printre care l-am regăsit și pe Ovidiu Tender. Pe domnul Pintilie îl știu, i-am fost naș la botezul fetiței, i-am plătit împrumutul", a dezvăluit George Simion pentru Snoop.

De unde îşi va plăti împrumuturile

Simion și AUR au dat în judecată AEP pentru rambursarea sumei din campanie. Dacă instanţa nu îi va da câştig de cauză, jurnaliştii Snoop se ăntreabă de unde ăşi va plăti Geoge Simion împrumuturile. Potrivit acestora, indemnizația liderului AUR ca deputat este de aproximativ 12.000 de lei pe lună. Un calcul simplu arată că are nevoie 83 de ani pentru a-și achita împrumuturile luate în campanie, dacă folosește întreaga sumă doar în acest scop.

Câţi bani a plătit AUR pentru Realitatea

Snoop a dezvăluit că AUR a plătit peste două milioane de euro către postul controlat de Maricel Păcuraru în campania de la europarlamentare din 2024. Înaintea campaniei, omul de afaceri a împrumutat mai mulți candidați AUR cu diferite sume de bani. După ce AEP a refuzat să ramburseze AUR sumele cheltuite în campanie, candidații respectivi au încercat să-i recupereze în instanță. Dar magistraţii le-a respins solicitarea, motivând că aceștia nu au avut o relația contractuală cu partidul, ci cu persoanele de la care s-au împrumutat. Printre cei care au pierdut procesele sunt Costin Iosub, Ramona Lovin, Daniel Răzvan Biro, Radu Fabian, Mirela Daniela Irinea sau Cristina Dumitrescu.

Într-un răspuns pentru Snoop, conducerea AUR precizează că în 2024 au ajuns la Realitatea TV, prin DGI Multimedia Design ca intermediar, peste 15,5 milioane de lei. Suma a crescut în 2025, când AUR a trimis către televiziunea Realitatea Plus și site-ul acesteia peste 26 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro). AUR a avut contract cu site-ul realitatea.net și în 2026 cu o valoarea de 72.000 de euro lunar.