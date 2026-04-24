Noua lege a salarizării bugetarilor schimbă radical modul în care sunt calculate veniturile. Salarii mai clare, dar cu mai puține bonusuri. Unele ar putea să dispară complet, inclusiv indemnizația de hrană și sporul pentru condiții vătămătoare. Veniturile vor fi calculate pe baza unei valori de referință, stabilită anual, iar creșterile nu vor mai putea fi făcute din pix.

Draftul studiat de Observator are câteva măsuri cheie. Vorbim despre o ierarhie nouă, raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu a fost scăzut de la 1 la 12, la 1 la 8, iar valoarea de referinţă a fost stabilită la 4.325 lei. De aici se adaugă coeficient şi bonsuri. E o variantă de lucru de la care ar putea să pornească discuţiile atât cu sindicatele, cât la nivelul Guvernului.

Ce sporuri şi bonusuri dispar complet

Pe surse, luni 27 aprilie, ar fi o întâlnire programată la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii demisionar, cel care îi va lua locul şi vicepremierii. Dacă ne uităm la bonusuri şi sporuri care ar putea fi reduse, atunci indemnizaţia de hrană este eliminată complet. Se mai elimină şi sporul pentru titlul de doctor, însă va fi inclus în salariul de bază doar pentru profesori. Sporul de confidenţialitate în justiţie, în valoare de 5%, e eliminat, de asemenea. Va fi eliminat şi sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, iar aici vorbim despre celebrul "spor de antenă". Acesta fusese oricum redus de la 1.500 de lei, la 300 de lei.

Articolul continuă după reclamă

Sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică a fost şi eliminat pentru toate categoriile, acesta fiind de până la 25%. Sporul pentru condiţii grele de muncă e redus de la 15%, la 5%. Vorbim despre modificări pentru că această lege a salarizării e inclusă în PNRR. Ministerul Muncii a declarat că acest draft nu este valoarea finală.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰