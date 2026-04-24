Ilie Bolojan, despre noua lege a salarizării: Nu va duce la scăderea veniturilor, unele vor creşte progresiv

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că viitoarea lege a salarizării unitare nu va determina scăderi ale veniturilor, dar că unele câştiguri vor creşte progresiv, pentru a se asigura echitatea necesară.

Premierul Ilie Bolojan a avut joi o discuţie pe acest subiect cu ministrul demisionar al Muncii, Florin Manole, şi cu cel care va prelua acest portofoliu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Săptămâna viitoare vor avea loc noi discuţii, pentru a se ajunge la o formă "agregată" a proiectului, care urmează să fie supus dezbaterii publice.

Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa să existe un acord "transpolitic" pentru susţinerea legii şi să nu fie transformată într-un "ping-pong de promisiuni" care nu pot fi onorate. "Pentru salariaţi, pentru orice angajaţi contează câţi bani îţi intră în cont la final de lună. Nu dacă este un spor, dacă este o normă de hrană şi aşa mai departe. Per total, aplicarea acestei legi de salarizare nu va scădea niciun venit, per total, în sectorul public din România. (...) Logica este că aceia care au astăzi câştiguri mai mari decât s-ar cuveni, ca urmare a clasificării meseriilor şi funcţiilor din sectorul public, să rămână la câştigurile pe care le au, până sunt ajunşi din urmă de cei cărora an de an le vor creşte câştigurile, în aşa fel încât în următorii ani să existe o echitate", a explicat prim-ministrul Ilie Bolojan, într-un interviu la Europa FM.

El a declarat că, pentru a accesa fondurile din PNRR, România s-a angajat să elaboreze o lege a salarizării unitare, care să fie aprobată în vara acestui an. Astfel, accesarea a peste 700 de milioane de euro din fonduri europene este condiţionată de aprobarea legii în Parlament.

"Toate forţele care au fost în această coaliţie sunt de acord că trebuie să avem această lege. Este o condiţie pe care ne-am asumat-o. De la vechile legi ale salarizării, prin diferite tehnici, prin diferite măsuri - introducerea unor sporuri, a unor clase de salarizare, includerea unor sporuri în salariile de bază -, cei care au putut, în administraţie, şi-au crescut salariile, iar acordarea de sporuri nu a mai fost o măsură pentru a proteja de un anumit risc. Ci a fost un instrument de a creşte salariile în mod direct", a arătat premierul.

Bolojan a menţionat că proiectul va include şi o prevedere conform căreia salariaţii performanţi vor putea primi bonificaţii. Şeful Executivului a mai precizat că, în acest an, cheltuielile de personal din sectorul public se ridică la 166 de miliarde de lei, reprezentând puţin peste 8% din PIB.

"Conform angajamentelor pe care le avem, nu putem să depăşim acest procent. Nu pentru că nu vrem sau pentru că ne interzice cineva. Nu avem mai mulţi bani pentru asta. Pentru ca anul viitor să crească salariile în sectorul public - ceea ce este deja o necesitate, pentru că avem această plafonare care afectează salariile reale, ca urmare a inflaţiei - înseamnă că trebuie să îi anunţăm cinstit pe oameni cu cât ar putea să crească. Dacă vom avea o creştere economică bună, dacă ne vom încasa taxele, dacă vom reduce baza de cheltuieli (...) am putea să creştem probabil, anul viitor, cu câteva miliarde de euro, care e greu de presupus că vor putea depăşi 6 - 8% faţă de ceea ce este astăzi, în termeni reali", a afirmat premierul Ilie Bolojan.

