Premierul desemnat Luca Niculescu începe mâine dimineată negocierile pentru învestirea Guvernului. În acest moment, niciunul dintre cele două mari partide PSD şi PNL, nu si-a anuntat clar pozitia, dar nici nu a exclus categoric varianta de a vota un cabinet condus de fostul ambasador. Între timp, expertii unei mari bănci din Statele Unite estimează că Guvernul Niculescu are 60% şanse să treacă.

Luca Niculescu va face de mâine un tur al partidelor şi va purta primele negocieri faţă în faţă cu liderii politici. Premierul desemnat va discuta cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor şi va încerca să-i convingă să-i dea votul de susţinere.

"Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist", spune premierul desemnat înaintea discuţiilor.

Fostul jurnalist şi ambasador al României la Paris ar avea nevoie de cel puţin 233 voturi pentru a fi instalat la şefia Guvernului. PSD pune condiţii pentru a vota guvernul.

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"Până ajungem la miniștri eu vreau să văd că există dorința din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării. Dacă această dorință nu există, vă spun de acuma că nu vor fi miniștri și PSD nu va vota. În niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan", a spus Sorin Grindeanu.

Surse Observator spun că liderii PNL ar fi dispuși să voteze Guvernul Luca Niculescu, asta chiar dacă PNL nu va intra la guvernare. Liberalii și-ar dori, însă, ca influența PSD în noul Guvern să fie una cât mai redusă, iar premierul desemnat să continue măsurile lui Ilie Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar. De cealaltă parte, surse politice spun că liderii PSD se tem că partidul va deconta electoral toate măsurile guvernului, dacă PSD ar avea toți miniștrii în Cabinetul Luca Niculescu. În acest caz, o soluție de compromis ar putea fi un Guvern tehnocrat care ar trece de votul Parlamentului cu susținere de la ambele partide.

"Un singur lucru este pentru mine e foarte, foarte clar. Fără PSD și PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur și programul de guvernare e ok, atunci da. Nu avem o problemă", a declarant Kelemen Hunor.

"Este evident că pentru PNL o variantă de Guvern de miniștri tehnocrați ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat de membrii PNL. În eventualitatea în care vom avea un Guvern cu componentă PSD, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng", a spus Ionel Bogdan, deputat PNL.

"Vreau să fiu foarte clar. În discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni am solicitat mandatul de prim-ministru. Tomac, Vestea, Mureșan, chiar și Luca Niculescu știți dvs. să-i fi prezentat vreo majoritate președintelui?", a mai spus Grindeanu.

Presedintele Nicuşor Dan a exclus prezenţa AUR la guvernare. Iar USR a anunţat că nu va vota Guvernul Luca Niculescu dacă PSD va avea ministri in noul cabinet.

"Suntem într-o democraţie în care partidele trebuie să guverneze. Nu există altă formă, mitul acesta al independenţilor, Mesia, care vin să salveze ţara că sunt independenţi", a transmit Diana Stoica, liderul deputaţilor USR.

După cinci luni de criză politică, Banca americană JP Morgan estimează că al patrulea premier desemnat Luca Niculescu are şanse 60% să treacă de votul Parlamentului.