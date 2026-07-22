Parlamentarii au vacanţa întreruptă săptămâna viitoare. Ce legi trebuie să voteze în sesiunea extraodinară

Pe agenda sesiunii se află proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, un proiect de modificare a OUG 39/2026 privind măsuri de acordare a unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, un proiect de lege de modificare a articolului 652 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

De asemenea, deputaţii ar urma să dezbată proiectele care vin de la Senat, după ce şi acest for legislativ a fost convocat în aceeaşi perioadă pentru dezbaterea şi votarea proiectelor PNRR.

Agenda sesiunii extraordinare a Senatului din perioada 27-31 iulie va include şi două proiecte de lege referitoare la situaţia creată la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - a cărei activitate blocată în urma unui atac cibernetic - care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuinţe.

Articolul continuă după reclamă

”Soluţia este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte şi şi-au făcut planuri în baza legislaţiei în vigoare să nu suporte consecinţele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, spune Abrudean, menţionând că a propus ca toate forţele politice să se alinieze în jurul unei singure soluţii.