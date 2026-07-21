O Comisie de criză în Parlament care să rezolve situaţiile de urgenţă în locul Guvernului interimar. Este propunerea făcută ieri de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Fără nicio sansă să mai ajungă la un acord cu PNL şi USR, social democratii negociază în culise o nouă majoritate. Dar ca să facă guvern minoritar ar avea nevoie de UDMR şi de sprijinul grupărilor suveraniste.

După două luni si jumătate de haos politic, PSD propune înfiinţarea unei Comisii de criză în Parlament. Social democraţii spun că acest for ar putea interveni în situaţiile de urgenţă, în toate domeniile, până când partidele vor ajunge la un acord pentru instalarea unui nou Guvern. "O Comisie de criza la nivelul Parlamentului care sa elaboreze amendamentele necesare pt deblocarea Romaniei. Aceasta comisie de criza ar putea sa functioneze, daca si ceilalti sunt de acord, pana la instalarea unui Guvern cu puteri depline", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

PNL şi-a decapitat 6 filiale

Tot ieri, Sorin Grindeanu a anunţat că PSD încearcă să formeze o nouă majoritate, fără PNL şi USR. Liderii PSD negociază cu UDMR susţinerea pentru un Guvern minoritar. Dar pentru acest plan, PSD ar mai avea nevoie de ajutorul disidenţilor din PNL, dar şi de sprijinul minorităţilor naţionale şi al grupurilor suveraniste PACE şi Uniţi pentru România. "Nu aveam aceasta majoritate de 233 voturi. Asta nu inseamna ca UDMR nu ar putea sa sustina un Guvern minoritar PSD. Am avut discutii, dar n-am spus ca e certitudine, am spus eu ca e certitudine?", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va desemna un premier doar când partidele vor ajunge la un acord şi va exista o nouă majoritate în Parlament. "Concluzia este ca nu exista in momentul de fata o solutie, nici macar pe asta de armistitiu care sa duca cateva luni", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Între timp, aripa anti Bolojan din PNL a înfiinţat Platforma Liberal - Conservatoare şi insistă pentru un aşa-zis "compromis în interesul ţării". Această grupare va funcţiona, deocamdată, în interiorul partidului. Dar nu este exclus nici scenariul în care rivalii lui Ilie Bolojan vor înfiinţa un nou partid după modelul ALDE, pentru a forma o nouă alianţă cu PSD.

"Noi nu dorim sa plecam din PNL. Nu putem sa ne abandonam cei 1.100 primari. Nu putem sa ne batem pe o singura zona ideologic-doctrinara cu cei din SENS si cei din USR", a declarat Rareş Bogdan, europarlamentar PNL. Şefii PNL s-au reunit aseară, într-o şedintă a Biroului Politic Naţional. După trei ore de discuţii, aceştia au decis demiterea unor preşedinţi şi dizolvarea unor Birouri Politice Judeţene şi de Sector. Vizate au fost filialele din Ialomiţa, Galaţi şi sectoarele 2, 3, 4 şi 5. PNL, USR şi AUR, au anunţat pe diferite voci, că şi-ar dori alegeri anticipate pentru deblocarea crizei politice, dar preşedintele Nicuşor Dan a respins până acum ideea unui scrutin înainte de termen.