Ciucu insistă pentru intrarea în insolvenţă a STB. CGMB, convocat de urgenţă: "E singura măsură responsabilă"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marţi, începând cu ora 12.00, o şedinţă de îndată a Consiliului General pentru declanşarea procedurii de insolvenţă a STB. El precizează că, pentru a înţelege dimensiunea dezastrului, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile şi penalităţile aferente, depăşeşte 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului Bucureşti.

El a transmis într-o postare pe Facebook că situaţia de la STB intră şi în responsabilitatea Consiliului General. "Din respect pentru aleşii bucureştenilor, voi convoca mâine, începând cu ora 12.00, o şedinţă de îndată a Consiliului General pentru a acorda un mandat expres Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) a STB şi pentru a formula o recomandare către Consiliul de Administraţie privind declanşarea procedurii de insolvenţă", a anunţat primarul.

"Dimensiunea dezastrului" anunţată de Ciucu

El a menţionat că nu îşi doreşte insolvenţa STB. "Mulţi politicieni evită chiar şi să rostească acest cuvânt. Însă am ajuns la concluzia că este singura măsură responsabilă prin care putem salva compania de la faliment, proteja salariile angajaţilor şi opri acumularea unor penalităţi tot mai mari, precum şi ieşirea din contracte incorecte şi lipsite de logică economică", a spus Ciucu.

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"Pentru a înţelege dimensiunea dezastrului, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile şi penalităţile aferente, depăşeşte 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului Bucureşti", a mai declarat Ciucu.