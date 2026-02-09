Peste 1.500 de primării intră în grevă de avertisment. Edilii se întâlnesc cu Bolojan la Palatul Parlamentului

Peste 1.500 de primării de comune din România vor declanșa marți o grevă de avertisment de două ore, pe fondul nemulțumirilor față de planul Guvernului privind reforma administrației publice, a anunțat președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, în timp ce edilii se vor reuni la Palatul Parlamentului, unde este așteptat și premierul Ilie Bolojan.

Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a anunţat că, marţi, va fi grevă de avertisment, timp de două ore, în peste 1.500 de primării de comune din ţară, în timp ce edilii vor participa la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor, potrivit News.ro.

"Este revoltă în administraţia locală, din cauza planului Guvernului Bolojan privind reforma în administraţia locală şi centrală. Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, a anunţat că marţi, 10 februarie, va fi declanşată o grevă de avertisment în 1.582 de comune", au scris, luni, pe Facebook, reprezentanţii Sindicatului FORUM din Administraţia publică.

Potrivit acestora, greva de avertisment va avea loc între orele 10.00 şi 12.00.

De asemenea, tot marţi, de la ora 10.00, are loc Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor, care va fi organizată la Palatul Parlamentului.

"La acest eveniment ar urma să vină şi premierul Ilie Bolojan, care va sta de vorbă cu primarii nemulţumiţi. Recent, plenul Asociaţiei Comunelor din România a decis, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei cu privire la reforma administraţiei locale din România", au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia au precizat că Asociaţia va trimite sesizarea în zilele ce urmează.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că pachetul reformei administraţiei a intrat în circuitul de avizare guvernamental şi va fi adoptat în această săptămână, prin asumarea răspunderii în Parlament.

Primarii care s-au întâlnit, marţi, la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan au afirmat, la finalul întrevederii de aproximativ o oră şi jumătate, înaintea aprobării bugetului de stat, că discuţiile au fost axate "pe chestiuni administrative", şi nu politice, în contextul nemulţumirii unor edili, inclusi din PNL, faţă de reforma reforma administraţiei publice, propusă de şeful Guvernului.

