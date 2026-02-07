Bogdan Ivan, la graniţa cu Ucraina: Energia trebuie să ajungă la toţi, dar consumatorii români sunt prioritari
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit la frontiera cu Ucraina cu omologul său Denys Shmyhal pentru a discuta despre cooperarea energetică și funcționarea interconectărilor dintre cele două țări. Oficialul român a subliniat că România sprijină Ucraina în mod responsabil, fără a afecta securitatea energetică națională, și că accesul la energie trebuie asigurat "indiferent de granițe, conflicte sau vremuri".
"Astăzi, pe teren, la graniţa cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente. În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepţii", a scris, sâmbătă, ministrul Bogdan Ivan pe o reţea de socializare.
Poziţia României privind interconectările energetice
Potrivit acestuia, poziţia României este "fermă". Astfel, interconectările România-Ucraina trebuie operate în condiţii de maximă siguranţă, inclusiv în situaţii de urgenţă, România îşi exercită rolul în reţeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Naţional.
"Consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare", subliniază Ivan.
Eforturile Ucrainei şi cooperarea regională
Ministrul Energiei precizează că Ucraina face "eforturi continue" pentru a menţine funcţionarea sistemului energetic în "condiţii extrem de dificile" şi pentru a rămâne conectată la reţeaua europeană.
"Cooperarea regională şi coordonarea tehnică sunt esenţiale pentru stabilitate, de ambele părţi ale graniţei. De aceea, am adus la aceeaşi masă şi Transelectrica, prin colegul meu Ştefăniţă Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea şi echilibrul reţelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere. România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică", mai spune ministrul Energiei.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰