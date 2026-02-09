Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Francezii cu vârsta de 29 de ani, încurajaţi de stat să aibă copii "până nu e prea târziu"

Toți cetățenii francezi în vârstă de 29 de ani vor fi încurajați de guvernul lor să aibă copii cât timp încă mai pot. Autoritățile din domeniul sănătății spun că scopul este de a evita ca acești bărbați și femei să se confrunte cu probleme de fertilitate mai târziu și să se gândească "dacă aș fi știut".

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 18:41
Francezii cu vârsta de 29 de ani, încurajaţi de stat să aibă copii "până nu e prea târziu" Francezii cu vârsta de 29 de ani, încurajaţi de stat să aibă copii "până nu e prea târziu" - Profimedia

Strategia face parte dintr-un plan în 16 puncte de creștere a ratei fertilității în Franța, una dintre numeroasele țări occidentale, inclusiv Marea Britanie, unde cifrele sunt în scădere, relatează Sky News.

Tendința creează anxietate cu privire la modul în care guvernele vor putea finanța pensiile și asistența medicală pentru populația îmbătrânită, când există mai puțini tineri care lucrează și plătesc impozite.

Dar, la nivel global, politicile de creștere a ratelor fertilității au produs rezultate limitate, iar criticii schemei franceze au sugerat că o locuință mai bună și o asigurare a maternității ar putea fi soluții mai eficiente.

Articolul continuă după reclamă

Rata fertilității din Franța, de 1,56 copii pe femeie, este mult sub nivelul de 2,1 necesar pentru a menține o populație stabilă.

Dar este mai mare decât ratele infame de scăzute din China, Japonia și Coreea de Sud; și Regatul Unit - unde cele mai recente cifre disponibile arată că a scăzut la un minim record de 1,41 în Anglia și Țara Galilor până în 2024.

Profesorul François Gemenne, specializat în sustenabilitate și migrație la HEC Paris Business School, a declarat pentru Sky News: "Acesta este un lucru pe care demografii îl știau de mult timp, dar faptul că au existat mai multe decese decât nașteri în Franța anul trecut a creat un efect de șoc."

"Îngrijorarea demografică" a Franței este exacerbată de designul sistemului său de pensii și de "obsesia sa față de imigrație și teama de a fi 'înlocuit'", a adăugat el.

Încercarea guvernului francez de a aborda scăderea ratelor natalității va duce la trimiterea de "informații specifice, echilibrate și solide din punct de vedere științific" tinerilor, inclusiv probleme legate de sănătatea sexuală și contracepție.

Materialul "va reitera, de asemenea, faptul că fertilitatea este o responsabilitate comună între femei și bărbați", a transmis Ministerul Sănătății din țară.

Ca parte a planului său, încearcă, de asemenea, să crească numărul centrelor de congelare a ovulelor de la 40 la 70 și să facă din țară un lider în cercetarea fertilității.

Sistemul său de sănătate oferă deja congelarea ovulelor gratuită pentru persoanele cu vârste cuprinse între 29 și 37 de ani, un serviciu care costă aproximativ 5.000 de lire sterline per rundă în Regatul Unit.

Planul include, de asemenea, o nouă campanie națională de comunicare, un site web "Fertilitatea mea" care oferă consiliere cu privire la impactul fumatului, greutății și stilului de viață și lecții școlare pentru copii despre sănătatea reproductivă.

Ministerul Sănătății din Franța a recunoscut că ratele mortalității materne și infantile sunt mai mari decât în ​​țările vecine și începe, de asemenea, o revizuire a îngrijirii perinatale pentru a combate situația "îngrijorătoare".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

franta francezi natalitate pensii
Înapoi la Homepage
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist”
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: &#8220;E trist&#8221;
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Au fost depuse ofertele pentru “Autostrada Albastră a României”: Fast Danube 2 va face Dunărea navigabilă 340 de zile pe an
Au fost depuse ofertele pentru “Autostrada Albastră a României”: Fast Danube 2 va face Dunărea navigabilă 340 de zile pe an
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok?
Observator » Ştiri externe » Francezii cu vârsta de 29 de ani, încurajaţi de stat să aibă copii "până nu e prea târziu"