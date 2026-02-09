Toți cetățenii francezi în vârstă de 29 de ani vor fi încurajați de guvernul lor să aibă copii cât timp încă mai pot. Autoritățile din domeniul sănătății spun că scopul este de a evita ca acești bărbați și femei să se confrunte cu probleme de fertilitate mai târziu și să se gândească " dacă aș fi știut ".

Francezii cu vârsta de 29 de ani, încurajaţi de stat să aibă copii "până nu e prea târziu" - Profimedia

Strategia face parte dintr-un plan în 16 puncte de creștere a ratei fertilității în Franța, una dintre numeroasele țări occidentale, inclusiv Marea Britanie, unde cifrele sunt în scădere, relatează Sky News.

Tendința creează anxietate cu privire la modul în care guvernele vor putea finanța pensiile și asistența medicală pentru populația îmbătrânită, când există mai puțini tineri care lucrează și plătesc impozite.

Dar, la nivel global, politicile de creștere a ratelor fertilității au produs rezultate limitate, iar criticii schemei franceze au sugerat că o locuință mai bună și o asigurare a maternității ar putea fi soluții mai eficiente.

Articolul continuă după reclamă

Rata fertilității din Franța, de 1,56 copii pe femeie, este mult sub nivelul de 2,1 necesar pentru a menține o populație stabilă.

Dar este mai mare decât ratele infame de scăzute din China, Japonia și Coreea de Sud; și Regatul Unit - unde cele mai recente cifre disponibile arată că a scăzut la un minim record de 1,41 în Anglia și Țara Galilor până în 2024.

Profesorul François Gemenne, specializat în sustenabilitate și migrație la HEC Paris Business School, a declarat pentru Sky News: "Acesta este un lucru pe care demografii îl știau de mult timp, dar faptul că au existat mai multe decese decât nașteri în Franța anul trecut a creat un efect de șoc."

"Îngrijorarea demografică" a Franței este exacerbată de designul sistemului său de pensii și de "obsesia sa față de imigrație și teama de a fi 'înlocuit'", a adăugat el.

Încercarea guvernului francez de a aborda scăderea ratelor natalității va duce la trimiterea de "informații specifice, echilibrate și solide din punct de vedere științific" tinerilor, inclusiv probleme legate de sănătatea sexuală și contracepție.

Materialul "va reitera, de asemenea, faptul că fertilitatea este o responsabilitate comună între femei și bărbați", a transmis Ministerul Sănătății din țară.

Ca parte a planului său, încearcă, de asemenea, să crească numărul centrelor de congelare a ovulelor de la 40 la 70 și să facă din țară un lider în cercetarea fertilității.

Sistemul său de sănătate oferă deja congelarea ovulelor gratuită pentru persoanele cu vârste cuprinse între 29 și 37 de ani, un serviciu care costă aproximativ 5.000 de lire sterline per rundă în Regatul Unit.

Planul include, de asemenea, o nouă campanie națională de comunicare, un site web "Fertilitatea mea" care oferă consiliere cu privire la impactul fumatului, greutății și stilului de viață și lecții școlare pentru copii despre sănătatea reproductivă.

Ministerul Sănătății din Franța a recunoscut că ratele mortalității materne și infantile sunt mai mari decât în ​​țările vecine și începe, de asemenea, o revizuire a îngrijirii perinatale pentru a combate situația "îngrijorătoare".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰