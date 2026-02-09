Moţiunea simplă privind Acordul Mercosur, respinsă de Senat. PSD s-a abţinut, suveraniştii au făcut circ

Moţiunea simplă a primit la vot, din 115 senatori prezenţi, 38 de voturi "pentru", 52 de voturi "contra" şi 25 de abţineri. Suveraniştii au făcut circ în Parlament. Senatorii PACE şi AUR au adus banane cu fundiţe roz, simbolul USR, potrivit acestora.

Suveraniştii au cerut vot cu bile şi urnă, dar în cele din urmă s-a votat prin vot electronic. În timpul dezbaterilor, senatorul Ninel Peia a vrut să dea afară deputaţii care au venit să asiste la moţiune. Ministrul vizat de moţiunea simplă, Oana Ţoiu, nu a fost prezentă la dezbateri, fiind plecată într-o vizită de lucru la Londra.

Poziţia Guvernului a fost prezentată de ministrul Economiei, Irineu Darău, de la USR, însă la dezbateri a fost prezent şi premierul Ilie Bolojan. Premierul a transmis, în plenul Senatului, că semnatarii fac prin această moţiune ceea ce fac de ani de zile, şi anume sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile, el precizând că ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă.

Senatorul Dorin Petrea (PACE) a cerut ca Diana Buzoianu să fie dată afară din plen, pe motiv că Senatul a adoptat sesiunea trecută moțiunea simplă împotriva ei. Iar Clement Sava (PACE) a spus în plenul Senatului că Mercosur a fost adoptat de marțienii care au fugit cu satelitul lui Miruță în Groenlanda, ca să o apere.

Moţiunea Opoziţiei a avut ca temă "Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză şi împotriva propriilor interese", iniţiată de grupul Pace - Întâi România şi de Alianţa pentru Unirea Românilor, fiind semnată de senatorii Petrişor Peiu şi Ninel Peia. Autorii moţiunii susţineau că "poziţionarea Guvernului" relevă "mari deficienţe în ceea ce priveşte conştientizarea consecinţelor asumate prin acordul UE-Mercosur". "Susţinerea acordului UE-Mercosur a driblat dezbaterea parlamentară", precizează iniţiatorii.

