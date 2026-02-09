O româncă racolată de reţeaua agresorului sexual Jeffrey Epstein a fost în centrul atenţiei la una dintre petrecerile lui. Fotomodelul Andra a devenit chiar preferata fostului prinţ Andrew care a ţinut să o laude. Între timp, şeful de cabinet al premierului britanic, dar şi ambasadoarea Norvegiei în Iordania... şi-au dat demisia din cauza legăturilor cu pedofilul american.

Cina de la Palatul Buckingham a avut loc pe 27 septembrie 2010, când Regina Elisabeta a Doua era plecată. Într-un email adresat fostului prinţ Andrew, Epstein a cerut să mai fie adăugată o invitată pe listă.

Potrivit Daily Mail, este vorba despre Andra, fotomodel din Bucureşti, care avea la acea dată puţin peste 20 de ani. Tânăra a fost una dintre cele patru femei care au petrecut noaptea la reşedinţa regală din Londra. A doua zi, chiar Andra i-a mulţumit lui Epstein.

"A fost o experienţă unică în viaţă!", a scris ea. Epstein i-a răspuns imediat: "Şi tu nu voiai să vii pentru că nu îţi plăceau blugii. Ai fost perfectă, iar Andrew te-a considerat frumoasă. Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele."

Nu este prima dată când cineva din România apare în dosarele Epstein

Un pictor din Tulcea ar fi lucrat timp de aproape un deceniu în reşedinţele private ale lui Epstein, inclusiv pe insula pe care au avut loc cele mai multe abuzuri sexuale. În alte mailuri este menționată Corina Tarniță, profesor la o universitate americană de elită.

În urma noilor dezvăluiri, Prinţul William şi soţia lui, Kate, au oferit o reacţie rară la scandal. Cei doi s-au declarat profund îngrijoraţi şi au transmis că gândurile lor sunt alături de victime.

La Londra, documentele continuă să provoace demisii. Şeful de cabinet şi directorul de comunicare al premierului britanic au renunţat la posturi.

În schimb, peste ocean, documentele arată că FBI nu a reuşit să găsească dovezi că afaceristul conducea o reţea de trafic sexual în favoarea bărbaţilor cu influenţă. Asta deşi victimele supuse abuzurilor au depus mărturie, iar anchetatorii au analizat conturile bancare şi emailurile lui Epstein şi au făcut percheziţii la casele lui.

