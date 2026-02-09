Bolojan, acuzat că "a luat Guvernul pe persoană fizică": "Semnatarii moţiunii anti-Mercosur sădesc spaime"

Ilie Bolojan a luat cuvântul în plenul Senatului la dezbaterea moţiunii simple depusă de opoziţie pe acordul UE-Mercosur. Premierul a fost acuzat că "a luat Guvernul pe persoană fizică" şi a semnat acordul Mercosur "fără consultarea coaliţiei". Bolojan a spus despre semnatarii moţiunii că "sădes spaime".

"Moțiunea pleacă de la niște premise false: că decizia s-ar fi luat în clandetisnitate și că e în defavoarea României. Moțiunea pe tema acordului Mercosur e în linie cu întreaga politică a semnatarilor: știu exact cum nu e bine, dar niciodată nu oferă o soluție reală. Realitatea este că acest acord, unul dintre cele mai ample acorduri comerciale din lume, este în proces de negociere încă dinainte ca România să devină membru al Uniunii Europene. Spune textul moțiunii că suntem condamnați să ne agățăm de o locomotivă europeană, în urma căreia suntem un biet vagon de marfa. Adevărul factual este acela că o vreme și noi am fost în cabina acestei locomotive. În 2019, când noi am deținut președinția rotativă a Consiliului European, anunțam la finalul mandatului că am încheiat negocierile cu țările Mercosur", a declarat Ilie Bolojan.

Buget suplimentar de 3,8 miliarde de euro pentru despăgubirea fermierilor

Premierul a mai amintit şi că la finalul anului trecut, pe 19 decembrie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că România este în favoarea acordului, dar nimeni nu a avut o reacţie publică. "Nimeni nu s-a îngrijorat, nu a existat nicio declarație politică. Să ne fie clar tuturor, acesta este un tratat economic care vine ca orice în viață, cu riscuri și cu oportunități. Obiectivul nostru este să ne gestionăm riscurile și să ne maximizăm oportunitățile. Și pot să înțeleg rezervele deținătorului portofoliului Ministerul Agriculturii legat de componenta de riscuri pentru că aici, într-adevăr, ar putea să fie niște riscuri. Dar în privința acestora, inclusiv la demersurile făcute de România pe finalul anului și la începutul acestui an, acest tratat a mai căpătat câteva pârghii de control pentru noi, pe ultima sută de metri, tocmai pentru a proteja piața europeană, în momentul în care se va deschide pentru țările Mercosur, pe o durată care se va întinde pe 10-15 ani și enumăr cele mai importante măsuri care au fost stabilite la începutul acestui an pentru a înțelege măcar acum despre ce este vorba: controale serioase și dese la produse alimentare venite din țările Mercosur pentru a ne asigura că importăm alimente produse la aceeași standarde, înalte de calitate ca și în Uniunea Europeană", a mai declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că România va avea la dispoziţie un buget suplimentar de 3,8 miliarde de euro pentru a despăgubi fermierii români în cazul în care aceştia vor fi dezavantajaţi sau vor suferi din cauza acordului Mercosur.

