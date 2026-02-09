Scandalul Epstein-Mandelson zguduie guvernul britanic. Starmer, presat să demisioneze

Dosarele Epstein par să provoace o criză politică mai mare în Marea Britanie decât în SUA: liderul Partidului Laburist Scoțian i-a cerut demisia lui Keir Starmer, din cauza relației fostului ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, cu Jeffrey Epstein. Guvernul a reacționat spunând că premierul nu va demisiona și se va concentra asupra activității sale.

Anas Sarwar este cea mai importantă figură laburistă care îi cere demisia lui Keir Starmer. "Conducerea de pe Downing Street trebuie să se schimbe", a declarat liderul Partidului Laburist Scoțian, în cadrul unei conferințe de presă. Declarația vine după ce directorul de comunicare al lui Starmer, Tim Allan și șeful de cabinet al premierului şi-au prezentat demisiile în ultimele 48 de ore.

Doi oameni-cheie din echipa lui Starmer și-au dat demisia în decurs de 48 de ore

Duminică Morgan McSweeney, care a contribuit la repoziţionarea Partidului Laburist în centru şi la propulsarea lui Starmer la conducerea formaţiunii, a anunţat că demisionează din funcţia de şef de cabinet al premierului Starmer. Apropiat al lui Peter Mandelson (72 de ani), el era acuzat că la finalul lui 2024 a recomandat desemnarea acestuia ca ambasador la Washington. El și-a asumat "întreaga responsabilitate" pentru faptul că i-a recomandat lui Starmer, să-l numească pe Mandelson ambasador în SUA.

Mandelson i-ar fi dat informații financiare sensibile lui Epstein

Mandelson a fost demis în septembrie 2025, după publicarea unor documente ce detaliau amploarea legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, mort în închisoare în 2019. Potrivit documentelor publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA, în 2009, pe când era ministru al Comerțului în guvernul britanic condus de Gordon Brown, Mandelson i-a forwardat un e-mail guvernamental intern lui Epstein. Mesajul conținea o analiză realizată de un consilier cu privire la situația economică și adresată premierului Brown, dar avându-l ca destinatar și pe Peter Mandelson.

Într-un alt e-mail, dezvăluit de publicația britanică Financial Times, Peter Mandelson pare că îi sugerează lui Jeffrey Epstein să ceară directorului băncii JPMorgan să îl "amenințe ușor" pe ministrul britanic al finanțelor pentru a reduce taxa pe bonusurile bancherilor.

Peter Mandelson a anunțat marți că renunță la postul de membru al Camerei Lorzilor (camera superioară a Parlamentului britanic). În urmă cu o săptămână, el și-a dat demisia și din Partidul Laburist, unde a fost o figură marcantă. Mandelson ar fi primit bani de la Jeffrey Epstein în mai multe rânduri la începutul anilor 2000, conform documentelor publicate.

Scandalul dosarelor Epstein ar putea avea consecințe politice grave pentru Keir Starmer

Opoziția de la Londra consideră că numirea lui Peter Mandelson ca ambasador în SUA în ciuda legăturilor cu Epstein a fost o greșeală de proporții. Starmer şi-a cerut scuze săptămâna trecută pentru că l-a numit pe Peter Mandelson ambasador la Washington. Opoziția, dar și politicieni din propriul partid laburist, l-au forțat să accepte ca o comisie parlamentară să aibă acces complet la toate documentele privind numirea lui Mandelson.

Starmer își dorea să filtreze documentele legate de numirea lui Mandelson, dar, după ore de dezbateri tensionate în Camera Comunelor, a făcut un pas în spate și a acceptat ca o comisie parlamentară să aibă acces neîngrădit la toate dosarele. Starmer a recunoscut că știa de legătura dintre cei doi, însă a precizat că, dacă ar fi știut ce știe acum, nu l-ar fi numit niciodată ambasador. Britanicii se întreabă acum cât de mult știa premierul la momentul numirii, iar documentele ce urmează să fie desecretizate ar putea face lumină.

Inițial, Starmer a promis că va publica "toate documentele necesare" pentru a răspunde solicitărilor de a fi transparent, dar a vorbit apoi de restricții, rezervându-și dreptul de a nu publica documente care, în opinia sa, ar putea afecta securitatea națională, relațiile diplomatice sau ancheta penală în curs cu privire la Mandelson.

Această poziție a stârnit rapid suspiciuni. Atât opoziția, cât și unii parlamentari laburiști și-au exprimat îngrijorarea că argumentul securității naționale ar putea fi folosit ca pretext pentru a ascunde informații compromițătoare. În urma unor noi dezbateri aprinse, executivul de la Londra a făcut un pas înapoi: nu un funcționar din guvern, cum se propusese inițial, ci Comitetul Parlamentar pentru Informații și Securitate va decide ce documente vor fi publicate. Acest comitet, format din membri ai mai multor partide, va avea libertate totală în examinarea documentelor. Deocamdată, nu s-a stabilit data publicării.

Conservatorii cer, printre altele, verificările oficiale privind integritatea și eligibilitatea lui Mandelson înainte de a fi numit ambasador, dar și declarațiile privind conflictele de interese, în special cele legate de activitățile lui Mandelson în Rusia și China. De asemenea, ei solicită acces la toată corespondența, inclusiv e-mailurile, dintre fostul ambasador, miniștri și șeful de cabinet al prim-ministrului, Morgan McSweeney. Opoziția solicită și detalii despre pachetul de compensații plătit fostului ambasador după demiterea sa toamna trecută.

