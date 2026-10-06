Politico, despre desemnarea lui Luca Niculescu în funcţia de prim-ministru: "Sarcina sa e una dificilă"

Într-o încercare de a pune capăt unui impas de cinci luni care ameninţă stabilitatea economică şi politică a ţării, un diplomat de rang înalt va încerca să formeze un nou guvern în calitate de prim-ministru al României, scrie Politico, potrivit News.ro

Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în funcţia de prim-ministru desemnat. Acesta este al patrulea candidat însărcinat să conducă un guvern de la prăbuşirea coaliţiei, în luna mai.

Pentru a fi confirmat în această funcţie, Niculescu va trebui să câştige un vot în Parlamentul României în termen de 10 zile, pentru a demonstra că beneficiază de sprijinul majorităţii pentru noua sa echipă ministerială şi pentru programul de guvernare al acesteia.

Parlamentarii au respins doi dintre candidaţii propuşi

Sarcina sa este una dificilă: pe fondul diviziunilor profunde dintre partide, parlamentarii au respins doi dintre candidaţii propuşi anterior de Nicuşor Dan, iar un al treilea nici măcar nu a ajuns atât de departe.

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Nicuşor Dan a făcut acest anunţ după ce a purtat discuţii cu reprezentanţii partidelor la Palatul Cotroceni, luni după-amiază.

După ce trei candidaţi anteriori au eşuat, preşedintele se confruntă deja cu cereri de dizolvare a Parlamentului în vederea organizării unor alegeri anticipate, fapt fără precedent. Însă el ezită să facă acest pas, temându-se că ar apropia de putere un partid de opoziţie de extremă dreapta şi eurosceptic.

"Propunerea mea pentru funcţia de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, în calitate de diplomat, ştie să armonizeze poziţii diferite", a declarat Nicuşor Dan luni seara. "Este necesar ca România să aibă un guvern cât mai curând posibil, deoarece există instituţii care necesită redresare şi este nevoie de un buget pentru anul viitor. Prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieţii românilor", a arătat preşedintele.

Un politician care a refuzat să participe luni la discuţiile cu Dan a fost George Simion, liderul partidului de extremă dreapta Alianţa pentru Uniunea Românilor, care se află în prezent în fruntea sondajelor de opinie. Simion - care a fost contracandidatul lui Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale de anul trecut, şi-a reiterat cererea de organizare a unor alegeri pentru a pune capăt haosului.

Ce afectează incertitudinea politică

Preşedintele a confirmat că în noul guvern nu va fi loc pentru partidele antioccidentale, ceea ce este modul său de a se referi la grupările de extremă dreaptă, în special la AUR. "Am garanţia că un guvern condus de Luca Niculescu va menţine orientarea prooccidentală a României şi va respecta ţintele financiare, precum şi toate angajamentele asumate de România", a afirmat acesta. Nicuşor Dan a spus că incertitudinea afectează cursurile de schimb, ratele dobânzilor şi investiţiile din România.

În ultimii patru ani, Niculescu a condus procesul de aderare a României la OCDE, o etapă importantă în dezvoltarea ţării. Dan a precizat că Niculescu va avea libertatea de a decide dacă guvernul va fi "politic sau tehnocratic".

Acceptând nominalizarea, Niculescu a afirmat că România se confruntă cu o perioadă "lungă" de incertitudine într-un moment dificil. "Prima misiune va fi aceea de a construi o majoritate parlamentară care să voteze pentru un guvern profund ancorat în orientarea europeană şi euroatlantică a României", a spus el. "Voi purta discuţii cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate şi pentru a ajunge la un acord asupra unui program de guvernare realist", a punctat el.