Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, un critic al conducerii din partid, a lansat mai multe atacuri la adresa propunerii privind reforma administrativ-teritorială. El şi-a acuzat propriul partid că va redesena harta electorală cu o "reformă făcută pe genunchi".

Constantin Toma a afirmat că reforma administrativ-teritorială ar trebui să pornească de la analize riguroase care să se facă în jurul marilor centre economice.

"Această reformă făcută pe genunchi, cu termen martie 2027, nu este posibilă. Ar trebui să se facă pe baza unor studii. Dezvoltarea României se face în orașe și în zona de influență a orașelor. Peste 96-97% din produsul intern brut al României se face în această zonă. Peste 98% din firme sunt tot aici În primul rând, înainte de a te gândi la județ, înainte de a încerca să unești sărăcii mai mici ca să dea o sărăcie mai mare, trebuie să faci unirea localităților de pe lângă orașe cu orașul mamă", a spus Constantin Toma, la Digi24, potrivit Mediafax.

Primarul acuză o strategie de imagine

Toma consideră că actuala discuție despre reorganizarea administrativă este o strategie de imagine demarată după botezul de la Timișoara al copilului lui Alfred Simonis, unde liderii social-democrați au afișat o imagine opulentă, în ciuda mesajelor transmise în spațiul public despre scăderea nivelului de trai.

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"Se face că face reformă. După imaginea proastă câștigată așa în diferitele etape, ultima dată la Timișoara, acum, bineînțeles că trebuie să vină, probabil, consilierii lor de imagine, au spus, nu puteți ieși din această poveste decât dacă veți veni cu reforme", a mai spus edilul.

Constantin Toma, despre reforma teritorială: vor să redeseneze harta electorală

Primarul a mai transmis că întreagă reformă ar putea să fie doar un exercițiu pentru modificarea hărții electorale în perspectiva alegerilor viitoare, exprimându-și suspiciunea că Guvernul și-ar putea asuma răspunderea pe reformă pentru a avea o portiță de scăpare prin blamarea opoziției, în cazul unui eșec sau al demiterii Executivului.

"Vor să facă în viteză să redeseneze sau să deseneze și o hartă electorală. Acum există suspiciunile rezonabile că ar putea să existe și un asemenea proiect. sunt uimit acum, nici primul ministru nu spun nimic, nici președintele României nu spun nimic. și în martie ne prezintă Marea Izbândă și își asumă răspunderea. Bineînțeles că vor pierde și vor spune noi am vrut, ăștia din opoziție nu au vrut. Foarte posibil. Dacă nu trece, îl scot vinovat de serviciu pe Ilie Bolojan. L-au scos și înainte", a mai spus primarul.