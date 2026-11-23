Dar cât de pregătiţi suntem pentru situaţii de urgenţă de amploare? La Constanţa, unde dronele brăzdează cerul şi războiul de la graniţă sporeşte îngrijorările, autorităţile încep să reabiliteze adăposturile de protecţie civilă. Patru buncăre vor fi modernizate, cu o investiţie de 150.000 de euro. Numai că problema rămâne uriaşă: în cazul unui atac, peste 96% dintre constănţeni nu ar avea loc într-un adăpost public.

Se lucrează de zor în subsolurile din Constanța. Pereții sunt reparați, instalațiile vechi sunt schimbate, iar încăperile sunt pregătite să devină adăposturi în caz de urgență. Patru buncăre sunt acum în reabilitare, într-o investiție de aproximativ 150 de mii de euro.

"Se înlocuieşte toată instalaţia sanitară veche, conducte de canalizare neutilizabile, se pregătesc grupurile sanitare pentru cei care vor folosi locul ăsta antiaerian şi se va înlocui şi instalaţia electrică, după care se va igieniza tot spaţiul", a declarat Adrian Răileanu, inginer.

Doar 9.500 de constănţeni pot fi adăpostiţi în cele 64 de buncăre din oraş

Lucrările nu sunt însă o premieră. Din cele 64 de adăposturi de protecție civilă din oraș, câteva au fost deja reabilitate. Împreună, însă, pot adăposti doar o mică parte din populația Constanței.

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Cele 64 de buncăre pot primi doar 9.500 de oameni, din cei peste 260.000 care trăiesc în oraş. 18 au fost deja reabilitate, cum este şi acesta. Sunt dotate cu uși metalice etanșe, grupuri sanitare și sisteme speciale de ventilație.

În caz că se blochează intrarea în adăpost, oamenii pot ieşi în parcarea din spatele blocului.

Unii locatari nici nu ştiu că au adăposturi de protecţie civilă în blocuri

Numai că nu toți știu că în blocurile lor există asemenea adăposturi. Iar unele dintre spațiile care ar trebui să le ofere protecție au ajuns să fie folosite drept beciuri

"Păi ce, avem noi aici aşa ceva? Eu nu am ştiut", a precizat un localnic.

La nivel național, România are peste 6.100 de adăposturi de protecție civilă înregistrate. Dintre acestea, peste 2.200 sunt complet nefuncționale.