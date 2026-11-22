Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, spune că între liderul PSD, Sorin Grindeanu, şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, l-ar alege „sută la sută” pe Bolojan. Edilul a subliniat că Bolojan a arătat că se poate întâmpla ceva şi pozitiv în această ţară, „pe linia asta de conduceri politice”. Toma nu exclude ideea unei candidaturi din partea „PNL Bolojan”, spunând că poate aştepta şi oferte referitoare la viitoarea candidatură pentru încă un mandat.

Întrebat, la Digi 24, ce alege între Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan, Constantin Toma a răspuns: "Bolojan, sută la sută!".

"Bolojan. Păi omul ăsta a arătat ceva. Am folosit o expresie pe care mi-a spus-o un prieten: cruciada bunului simţ începută de Ilie Bolojan trebuie continuată şi cu el, şi fără el, cu PNL, fără PNL, cu PSD, fără PSD, e important pentru această ţară. Omul ăsta a arătat că se poate întâmpla ceva şi pozitiv în această ţară, pe linia asta de conduceir politice", a argumentat Constantin Toma, potrivit News.ro.

Toma spune că nu a mai candida din partea PSD

El nu a exclus o eventuală candidatură din partea unui partid politic, după ce a anunţat că nu va mai candida din partea PSD, argumentând că, dacă va câştiga independent un nou mandat de primar al Buzăului ar avea porbleme în ceea ce priveşte susţinerea din partea Consiliului Local.

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"Voi mai candida la Primărie, am anunţat treaba asta, cel puţin într-o primă fază am anunţat că voi candida independent, dar trebuie să mă gândesc şi la problema cu Consiliul Local, care este o problemă, nu poţi să faci un consiliu local din independenţi. (...) Mă gândesc, deocamdată pot aştepta şi oferte. Dacă ar fi să plec undeva, m-aş duce la PNL, dar PNL-ul Bolojan, nu PNL-ul PSD", a susţinut Constantin Toma.

Social-democrat cu carnetul de partid, primarul care a anunţat că se dezice de PSD a spus că acesta ”nu e un partid al săracilor”, el susţinând că electoratul sărac s-a îndreptat către AUR.

"Ei (social-democraţii – n.r.) se gândesc cum spunea Fredy: bă, să ne voteze proştii că om mai vedea noi ce facem. Alfred Simonis. În partid se numeşte Fredy", a explicat Constantin Toma.