O nouă săptămână de foc pe scena politică. Președintele Nicușor Dan ar putea face prima nominalizare de premier, chiar dacă partidele nu au reușit încă să bată palma pentru o majoritate stabilă. Potrivit surselor politice Observator, se cristalizează varianta unui consilier prezidenţial.

de Bianca Iacob

la 25.05.2026 , 14:31
Cel mai probabil Nicuşor Dan se va mai consulta informal cu liderii partidelor, însă cel puțin la acest moment nu există informaţii potrivit cărora președintele va mai avea consultări oficiale în zilele următoare.

Așadar, ne așteptăm ca de mâine încolo preşedintele să facă public numele viitorului premier. Potrivit surselor politice Observator, pe listă sunt mai multe nume care ar putea ocupa locul de premier la Palatul Victoria.

Printre ele se numără consilierii prezidenţiali Radu Burnete și Eugen Tomac, Delia Velculescu de la Fondul Monetar Internațional, dar și nume care fac parte din actualul guvern. Este vorba despre Alexandru Nazare, care a fost vehiculat în spațiul public, Cătălin Predoiu şi Sorin Grindeanu.

Decizia va fi a președintelui Nicușor Dan, dar oricine va fi propus pentru funcţia de premier va avea nevoie şi de o susţinere majoritară în Parlament. Dacă nu, atunci vom avea din nou alte consultări oficiale.

Scenariul desemnării "de sacrificiu" 

În interiorul partidelor, a fost vehiculat şi scenariul unei prime desemnări considerate "de test" sau "de sacrificiu", fără șanse reale de a obține votul de învestitură în Parlament.

Această mișcare ar urma să fie urmată de o a doua rundă de consultări, în care partidele să fie puse în fața necesității de a-și flexibiliza pozițiile pentru a evita alegerile anticipate.

În acest context, atât PNL, cât și USR ar putea fi nevoite să accepte compromisuri pentru formarea unei majorități stabile.

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

