Încă un scenariu prinde contur în toiul crizei politice: un Guvern 100% PSD, cu Sorin Grindeanu premier. Aceasta ar fi, potrivit unor surse politice, ultima variantă negociată înainte ca preşedintele Nicuşor Dan să facă o propunere oficială de premier. Liderul PSD a recunoscut azi că social democratii negociază cu partidele suveraniste susţinerea pentru noul Guvern. Şeful Statului se va întâlni mâine cu parlamentarii neafiliati dar si cu grupurile suveraniste mai mici din Parlament.

Surse politice spun că ultimul scenariu analizat ar fi un Guvern monocolor asumat de Partidul Social Democrat, cu Sorin Grindeanu în pozitia de premier. Asta după ce Kelemen Hunor a anuntat că UDMR nu va intra într-un Guvern minoritar alături de PSD, dacă un astfel de Cabinet ar fi instalat cu voturile partidelor suveraniste. "În acest moment sunt 62 sau 63 parlamentari care sunt foști parlamentari SOS, foști POT, sau foști AUR. Acești oameni au votat alături de PSD moțiunea de cenzură. Eu am discutat cu mulți dintre ei, sunt foarte mulți oameni de ispravă", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Nicuşor Dan va convoca o nouă rundă de negocieri

În acest context, preşedintele Nicuşor Dan va discuta, joi, la Cotroceni cu aleşii din grupul Uniţi pentru România, cu cei din grupul PACE, dar si cu parlamentarii neafiliaţi. Surse Observator spun că după aceste discuţii, şeful Statului va convoca o nouă rundă de consultări săptămâna viitoare. Iar propunerea de premier va fi anunţată spre finalul lunii mai. "Președintele României dă mandatul cuiva care trebuie să vină cu o majoritate sau nu. Nu vine - își depune mandatul. Ceea ce preferă PSD este să refacem cât e posibil această Coaliție de partide pro-occidentale. Asta este varianta primă pe care o preferă PSD", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. "PNL nu va mai susține un Guvern și nu va mai participa la un Guvern în care se va regăsi și PSD. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în Opoziție", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

Între timp, premierul interimar s-a întâlnit la Guvern cu miniștrii responsabili de atragerea fondurilor europene. Până la finalul lunii august, România mai are de luat 10 miliarde euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Dar totul depinde de finalizarea reformelor asumate în faţa Comisiei Europene. Tot azi, Sorin Grindeanu a reclamat la Curtea Constitutională faptul că Guvernul Bolojan a modificat ordonanța SAFE după ce a fost demis. O sesizare similară a depus deja Avocatul Poporului. În functie de verdictul Curtii, aceste actiuni ar putea bloca contracte în valoare de peste 16 miliarde euro pentru înzestrarea Armatei Române, mai ales că termenul limită pentru programul SAFE este 31 mai.

