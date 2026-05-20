Video SURSE: Grindeanu vrea să fie premier acum, într-un guvern cu miniștri doar de la PSD

Încă un scenariu prinde contur în toiul crizei politice: un Guvern 100% PSD, cu Sorin Grindeanu premier. Aceasta ar fi, potrivit unor surse politice, ultima variantă negociată înainte ca preşedintele Nicuşor Dan să facă o propunere oficială de premier. Liderul PSD a recunoscut azi că social democratii negociază cu partidele suveraniste susţinerea pentru noul Guvern. Şeful Statului se va întâlni mâine cu parlamentarii neafiliati dar si cu grupurile suveraniste mai mici din Parlament.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 19:23
Galerie (2)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Surse politice spun că ultimul scenariu analizat ar fi un Guvern monocolor asumat de Partidul Social Democrat, cu Sorin Grindeanu în pozitia de premier. Asta după ce Kelemen Hunor a anuntat că UDMR nu va intra într-un Guvern minoritar alături de PSD, dacă un astfel de Cabinet ar fi instalat cu voturile partidelor suveraniste. "În acest moment sunt 62 sau 63 parlamentari care sunt foști parlamentari SOS, foști POT, sau foști AUR. Acești oameni au votat alături de PSD moțiunea de cenzură. Eu am discutat cu mulți dintre ei, sunt foarte mulți oameni de ispravă", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Nicuşor Dan va convoca o nouă rundă de negocieri

În acest context, preşedintele Nicuşor Dan va discuta, joi, la Cotroceni cu aleşii din grupul Uniţi pentru România, cu cei din grupul PACE, dar si cu parlamentarii neafiliaţi. Surse Observator spun că după aceste discuţii, şeful Statului va convoca o nouă rundă de consultări săptămâna viitoare. Iar propunerea de premier va fi anunţată spre finalul lunii mai. "Președintele României dă mandatul cuiva care trebuie să vină cu o majoritate sau nu. Nu vine - își depune mandatul. Ceea ce preferă PSD este să refacem cât e posibil această Coaliție de partide pro-occidentale. Asta este varianta primă pe care o preferă PSD", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. "PNL nu va mai susține un Guvern și nu va mai participa la un Guvern în care se va regăsi și PSD. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în Opoziție", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, premierul interimar s-a întâlnit la Guvern cu miniștrii responsabili de atragerea fondurilor europene. Până la finalul lunii august, România mai are de luat 10 miliarde euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Dar totul depinde de finalizarea reformelor asumate în faţa Comisiei Europene. Tot azi, Sorin Grindeanu a reclamat la Curtea Constitutională faptul că Guvernul Bolojan a modificat ordonanța SAFE după ce a fost demis. O sesizare similară a depus deja Avocatul Poporului. În functie de verdictul Curtii, aceste actiuni ar putea bloca contracte în valoare de peste 16 miliarde euro pentru înzestrarea Armatei Române, mai ales că termenul limită pentru programul SAFE este 31 mai.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorin grindeanu ilie bolojan psd pnl guvern premier
Înapoi la Homepage
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Ştiri politice » SURSE: Grindeanu vrea să fie premier acum, într-un guvern cu miniștri doar de la PSD
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.