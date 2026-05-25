Polițiștii din Baia Mare au deschis o anchetă după ce un tânăr a fost filmat în timp ce lovește un bărbat pe o stradă din centrul orașului. În urma agresiunii, victima s-a prăbușit la pământ, iar imaginile au fost publicate în mediul online.

Momentul în care un bărbat se prăbușește la pământ după ce este lovit de un tânăr, în Baia Mare

În imaginile publicate online şi filmate în centrul vechi din Baia Mare se vede cum un tânăr face mai multe manevre către un bărbat care se fereşte din calea sa. La un moment dat, când bărbatul se îndepărtează, tânărul îl loveşte cu pumnul în faţă, iar victima cade.

Potrivit News.ro, în urma apariţiei imaginilor video în mediul online, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş - Poliţia Baia Mare s-au sesizat din oficiu pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Aceştia urmează să îi identifice pe cei implicaţi pentru a stabili împrejurările în care a avut loc incidentul.

