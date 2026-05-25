Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni

Vremea se va încălzi la începutul intervalului 25 mai - 7 iunie, iar temperaturile vor urca în unele zone până la 33 de grade. După câteva zile cu valori de vară, urmează însă un episod de răcire, ploi şi vijelii, înainte ca vremea frumoasă să revină spre finalul săptămânii.

Potrivit estimărilor ANM, pentru săptămâna 25 mai - 1 iunie, valorile termice vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a ţării, cu posibile abateri pozitive în vest şi nord-vest.

Vremea 25-28 mai

La începutul săptămânii, vremea se va încălzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 24 şi 31 de grade.

Articolul continuă după reclamă

Miercuri, 27 mai, valorile termice vor continua să crească, iar maximele vor fi cuprinse între 25 şi 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt aşteptate în Câmpia de Vest, unde vremea va deveni călduroasă pentru această perioadă.

Vremea se răceşte de joi

De joi, 28 mai, vremea se va răci în toată ţara. Temperaturile maxime vor scădea şi se vor încadra între 19 şi 26 de grade.

În acelaşi timp, instabilitatea atmosferică se va accentua. Ploile şi vijeliile se vor extinde treptat, iar vântul va avea intensificări în mai multe regiuni.

Vremea 30 mai - 1 iunie

După episodul de răcire şi instabilitate atmosferică, vremea va deveni din nou predominant frumoasă la finalul săptămânii, în intervalul 30-31 mai.

Valorile termice vor creşte din nou, mai ales în vestul, sudul şi parţial centrul ţării. Temperaturile maxime vor depăşi pragul unei zile de vară, de 25 de grade, şi vor ajunge până la 29-30 de grade în zonele de câmpie din Banat, Crişana şi Oltenia.

Vremea 1-7 iunie

În prima săptămână din iunie, temperaturile medii ar urma să fie apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării. În jumătatea vestică, valorile termice pot fi uşor mai ridicate decât cele obişnuite pentru începutul verii. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Vremea în Banat în următoarele 2 săptămâni

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 29 de grade, spre 32 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 14 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 25 de grade, iar cele nocturne la 9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade. Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Crişana în următoarele 2 săptămâni

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 28 de grade, spre 31 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 12 grade, la 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 24 de grade, iar cele nocturne la 8...9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, iar a minimelor va fi de 13...14 grade. Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Transilvania în următoarele 2 săptămâni

Vremea se va încălzi la începutul intervalului. Media regionala a maximelor va crește de la 26 de grade, spre 28 de grade (miercuri, 27 mai), iar vremea va fi local călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor, iar media acestora va ajunge la 11...12 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 22 de grade, iar cele nocturne la 6 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor va fi de 25...26 de grade, iar a minimelor de 11...12 grade. Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Maramureş în următoarele 2 săptămâni

Valorile termice vor fi în creștere ușoară la începutul primei săptămâni de la o medie regională a maximelor de 28 de grade, spre 29...30 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 14 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 25 de grade, iar cele nocturne la 9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade. Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Moldova în următoarele 2 săptămâni

Vremea se va încălzi la începutul primei săptămâni. Valorile termice diurne vor fi în creștere de la o medie regională de 25 de grade, spre 28...29 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme local călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la 12 grade, spre 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 20 de grade, iar cele nocturne în jurul a 8 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, iar a minimelor va fi de 12...14 grade. Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Dobrogea în următoarele 2 săptămâni

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 26 de grade, spre 28 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme izolat călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 14 grade, la 16 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 22 de grade, iar cele nocturne la 11 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 25 de grade, iar a minimelor va fi de 14...15 grade. Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datei de 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Muntenia în următoarele 2 săptămâni

Vremea se va încălzi la începutul intervalului și va deveni călduroasă miercuri (27 mai). Creșterea valorilor diurne va fi de la o medie regională de 27...28 de grade, spre 30 de grade. Minimele termice, în același interval, vor avea ușoare variații în jurul a 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 24 de grade, iar cele nocturne la 10 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 27 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade. Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Oltenia în următoarele 2 săptămâni

Vremea se va încălzi la începutul intervalului și va deveni călduroasă miercuri (27 mai). Creșterea valorilor maxime va fi de la o medie de 28 de grade, spre 30...31 de grade. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor până la 14...15 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 26 de grade, iar cele nocturne la 10 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Valorile termice vor crește din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade. Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea la munte în următoarele 2 săptămâni

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 16 grade, spre 18 grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza local o vreme caldă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 7...8 grade, la 10 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 13 grade, iar cele nocturne la 3 grade, valori ce se vor menține în general și pe parcursul zilei de 29 mai.

Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8 grade. Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Val de căldură în Europa

În timp ce România va traversa alternanţe între zile calde, ploi şi episoade de răcire, vestul şi centrul Europei sunt afectate de un val de căldură neobişnuit pentru luna mai.

În Spania, temperaturile au ajuns la 38 de grade, iar în Germania, la Regensburg, au fost măsurate 33,2 grade, valoare considerată record lunar. Recorduri de temperatură au fost raportate şi la aeroporturile din Londra şi Dublin.